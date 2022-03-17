У Києві росіянин за $500 підробляв посвідчення для проїзду через блокпости

У столиці встановлено блокпости, оскільки в Україні триває 22-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

У столиці встановлено блокпости, оскільки в Україні триває 22-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Зловмисник реалізовував посвідчення «Спеціалізованого державного антикорупційного комітету»

У Києві правоохоронці затримали 60-річного громадянина Росії, який збував підробленні посвідчення для безперешкодного проїзду через блокпости. Про це повідомляє офіс генпрокурора.

Під час обшуків за місцем проживання чоловіка силовики виявили численну кількість посвідчень «Спеціалізованого державного антикорупційного комітету», а також спеціальних дозволів невстановленого зразка для проходження блокпостів без перевірки транспортних засобів. Крім того, використання вказаних посвідчень дозволяло заправляти транспортні засоби їх пред’явникам на пільгових умовах як представникам військових формувань України.

Як з’ясувалося, росіянин займався виготовленням відповідних посвідчень та реалізовував їх за грошову винагороду в розмірі $500.

Крім того, в ході обшуку в росіянина виявлено та вилучено підроблені сертифікати про участь в акції гуманітарної допомоги, як членів міжнародних організацій, в тому числі ОБСЄ, а також посвідчення для осіб призовного віку, що дозволяли останнім перетинати кордон за станом здоров’я.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Нацполіції. Наразі перевіряється причетність затриманого, а також інших громадян, до вчинення диверсійної діяльності.

Нагадаємо, що в Україні триває 22-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.