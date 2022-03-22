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    Події в Україні

    ВІд початку війни в Україні зруйновано понад 4 тис. будинків

    У Святошинському районі уламки снаряда влучили в житловий будинок - ВІд початку війни в Україні зруйновано понад 4 тис. будинків
    У Святошинському районі уламки снаряда влучили в житловий будинок

    ДСНС вже розробляє плани відновлення зруйнованої цивільної інфраструктури країни

    Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну частково пошкоджено близько 3780 житлових будинків, повністю знищено 651 будинок. Про це повідомив заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Роман Примуш під час брифінгу, передає «Укрінформ».

    При цьому, за його словами, ця статистика відображає лише ті об'єкти, де рятувальники можуть оцінити обсяг завданої шкоди, не наражаючи на небезпеку своє життя. Ця статистика не стосується окупованих територій. Тож масштаби руйнувань є значно більшими.

    Водночас, за словами Примуша, ДСНС вже розробляє плани відновлення зруйнованої цивільної інфраструктури країни.

    «Ми вже займаємося комплектуванням сил для майбутнього відновлення країни», – зазначив він.

    Нагадаємо, 20 березня в Києві внаслідок влучання російської ракети загорівся торгівельно-розважальний центр «Ретровіль».

    Внаслідок нічних обстрілів у столиці пошкоджені шість житлових будинків, три непридатні для життя.

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна Україна окупація #stoprussia
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    ВІд початку війни в Україні зруйновано понад 4 тис. будинків