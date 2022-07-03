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    Новини

    Обстріл Слов’янська: загинули щонайменше шестеро людей

    Росіяни завдали масованої атаки по Слов'янську - Обстріл Слов’янська: загинули щонайменше шестеро людей
    Росіяни завдали масованої атаки по Слов'янську
    фото: скріншот із відео

    Представники влади Донеччини закликають жителів області евакуюватися

    Унаслідок обстрілу російськими військами Слов'янська загинуло щонайменше шестеро осіб, ще 15 отримали поранення. Про це повідомила речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко, пише «Суспільне».

    «Там також був надпотужний обстріл цього міста. Тому, залишатися людям на території області небезпечно», – сказала вона.

    Також було три ракетні удари по Краматорську. За словами Ігнатченко, внаслідок атаки на Краматорськ повністю знищений готель, пошкоджена дорога в житловому масиві.

    Речниця Донецької ОВА закликала жителів області за можливості евакуюватися.

    «Люди можуть записатися в списки, сісти на автобус і доїхати до Покровська, звідти курсує евакуаційний потяг, який направить їх до Дніпра або далі до Львова», – зазначила вона.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупаційні війська Росії 3 липня здійснили масований обстріл з реактивних систем залпового вогню по Слов’янську на Донеччині. Мер міста Вадим Лях повідомив, що внаслідок атаки є багато загиблих та поранених.

    Зазначимо, що перед цим стало відомо про обстріл окупантами з РСЗВ «Смерч» Краматорська.

    Генштаб вранці 3 липня звітував, що на Слов’янському напрямку росіяни обороняються. На Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях в районі Лисичанська та Верхньокам’янки. Вели наступальні дії поблизу Білогорівки – успіху не мали.

    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Слов’янська: загинули щонайменше шестеро людей