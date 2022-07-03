Рашисти другий день поспіль гатять «Смерчами» по Краматорську (фото)
У місті обійшлося без жертв, але є серйозні руйнування
Зранку неділі, 3 липня, Росія обстріляла Краматорськ Донецької області. Місто було уражено з реактивних систем залпового вогню «Смерч». Про це повідомляє мер Краматорська Олександр Гончаренко.
«Другий день окупанти б'ють з РСЗВ «Смерч» по Краматорську. Нищать цивільну інфраструктуру та гатять по мирному населенню», – пише він у Facebook.
Попередньо, за словами мера, обійшлося без жертв, але є серйозні руйнування. Працює вибухотехнічна служба.
«Перебувайте ближче до укриттів, не нехтуйте сигналами тривоги!» – закликає Гончаренко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині у Павлограді лунали вибухи. Повітряну тривогу оголосили майже одразу після вибуху.
Також повідомлялося, що Дніпропетровщині окупанти знищили склад з зерном.