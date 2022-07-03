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  4. Рашисти другий день поспіль гатять «Смерчами» по Краматорську (фото)
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    Події в Україні

    Рашисти другий день поспіль гатять «Смерчами» по Краматорську (фото)

    У місті є серйозні руйнування - Рашисти другий день поспіль гатять «Смерчами» по Краматорську (фото)
    У місті є серйозні руйнування
    фото: Олександр Гончаренко/Facebook

    У місті обійшлося без жертв, але є серйозні руйнування

    Зранку неділі, 3 липня, Росія обстріляла Краматорськ Донецької області. Місто було уражено з реактивних систем залпового вогню «Смерч». Про це повідомляє мер Краматорська Олександр Гончаренко.

    «Другий день окупанти б'ють з РСЗВ «Смерч» по Краматорську. Нищать цивільну інфраструктуру та гатять по мирному населенню», – пише він у Facebook.

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    Рашисти другий день поспіль гатять «Смерчами» по Краматорську (фото)
    Рашисти другий день поспіль гатять «Смерчами» по Краматорську (фото)

    Попередньо, за словами мера, обійшлося без жертв, але є серйозні руйнування. Працює вибухотехнічна служба.

    «Перебувайте ближче до укриттів, не нехтуйте сигналами тривоги!» – закликає Гончаренко.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині у Павлограді лунали вибухи. Повітряну тривогу оголосили майже одразу після вибуху.

    Також повідомлялося, що Дніпропетровщині окупанти знищили склад з зерном.

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    Теги: росія окупанти зброя війна мер Україна Зброя Росії Facebook місто окупація #stoprussia
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    Рашисти другий день поспіль гатять «Смерчами» по Краматорську (фото)