Наступ окупантів на Слов'янськ і Краматорськ очікується з дня на день, – мер

Лінія фронту вишикувалася безпосередньо по річці Сіверський Донець

Російські окупанти можуть перейти до наступу на Слов'янськ і Краматорськ (Донецька область) найближчим часом. Про це повідомив мер Слов'янська Вадим Лях в ефірі телемарафону.

Мер сказав, що про підготовку наступу свідчать заяв представників країни-агресорки. Наразі це вкрай сильно непокоїть жителів міста.

«Судячи із заяв російської сторони, наступ противника на Слов'янськ і Краматорськ очікується з дня на день. Лінія фронту вишикувалася безпосередньо по річці Сіверський Донець, і це турбує жителів міста», – зазначив він.

У результаті обстрілу в місті зафіксовані перші випадки загибелі мирних жителів, додав він.

«Сусідні селища вже піддаються артобстрілам», – зазначив мер Слов'янська.

Проте варто зауважити, що в Генштабі ЗСУ повідомили, що на Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу у напрямку міста Слов’янськ, бої тривають. Там наразі росіяни не йдуть у масований наступ, але вели розвідку боєм у районі населеного пункту Краснопілля. Цей штурм українські війська змогли відбити.

Нагадаємо, 29 травня Краматорськ та сусідні міста залишились без електроенергії. Унаслідок бойових дій було перебито високовольтну лінію електропередачі на Донеччині.