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    Новини

    Наступ окупантів на Слов'янськ і Краматорськ очікується з дня на день, – мер

    Слов'янськ готується до наступу окупантів - Наступ окупантів на Слов'янськ і Краматорськ очікується з дня на день, – мер
    Слов'янськ готується до наступу окупантів
    фото з відкритих джерел

    Лінія фронту вишикувалася безпосередньо по річці Сіверський Донець

    Російські окупанти можуть перейти до наступу на Слов'янськ і Краматорськ (Донецька область) найближчим часом. Про це повідомив мер Слов'янська Вадим Лях в ефірі телемарафону.

    Мер сказав, що про підготовку наступу свідчать заяв представників країни-агресорки. Наразі це вкрай сильно непокоїть жителів міста.

    «Судячи із заяв російської сторони, наступ противника на Слов'янськ і Краматорськ очікується з дня на день. Лінія фронту вишикувалася безпосередньо по річці Сіверський Донець, і це турбує жителів міста», – зазначив він.

    У результаті обстрілу в місті зафіксовані перші випадки загибелі мирних жителів, додав він.

    «Сусідні селища вже піддаються артобстрілам», – зазначив мер Слов'янська.

    Проте варто зауважити, що в Генштабі ЗСУ повідомили, що на Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу у напрямку міста Слов’янськ, бої тривають. Там наразі росіяни не йдуть у масований наступ, але вели розвідку боєм у районі населеного пункту Краснопілля. Цей штурм українські війська змогли відбити.

    Нагадаємо, 29 травня Краматорськ та сусідні міста залишились без електроенергії. Унаслідок бойових дій було перебито високовольтну лінію електропередачі на Донеччині.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia Вадим Лях
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    Наступ окупантів на Слов'янськ і Краматорськ очікується з дня на день, – мер