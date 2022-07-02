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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Слов'янськ касетними снарядами, є жертви

    Касетні снаряди не завдають тотальних руйнувань будівлям, але дуже небезпечні для людей - Окупанти обстріляли Слов'янськ касетними снарядами, є жертви
    Касетні снаряди не завдають тотальних руйнувань будівлям, але дуже небезпечні для людей
    фото з відкритих джерел

    Через обстріли у призупинено видачу гуманітарної допомоги у Слов’янську

    Увечері 1 липня російські війська обстріляли Слов’янськ Донецької області. Про це повідомив начальник Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

    «Вчорашній вечір видався дуже важким. Під обстріл потрапив мкр-н Лимани. Вулиці Барвінківська, Підгірна, Данилевського. Мирний приватний сектор, де немає військових об'єктів», – розповів він.

    У результаті обстрілів – четверо загиблих, семеро поранених.

    Лях повідомив, що Слов'янськ обстрілюють касетними снарядами. «Вони розкриваються над головою, як феєрверк, але замість краси несуть смерть. Такі снаряди не завдають тотальних руйнувань будівлям. Але дуже небезпечні для людей», – зазначив він.

    90% убитих та поранених перебували на вулиці.

    Через обстріли у призупинено видачу гуманітарної допомоги у Слов’янську, яка мала розпочатися сьогодні на пунктах роздачі.

    Як повідомлялося, ЗСУ відбили два масованих наступи росіян на Луганщині.

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    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Слов'янськ касетними снарядами, є жертви