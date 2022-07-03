Росіяни завдали масованої атаки по Слов'янську, багато загиблих та поранених (відео)

За словами мера Слов'янська, сьогоднішня атака – наймасованіший обстріл міста за останній час

Окупаційні війська Росії 3 липня здійснили масований обстріл з реактивних систем залпового вогню по Слов’янську на Донеччині. Внаслідок атаки є багато загиблих та поранених. Про це заявив мер міста Вадим Лях.

Він повідомив, що в місті внаслідок обстрілу виникло 15 пожеж. За словами мера, це наймасованіший обстріл Слов'янська за останній час.

Рашисти почали щосили обстрілювати Слов'янськ. pic.twitter.com/BYPRC6IIYh — Sлavko Sлavkoviч (@Viaches50993743) July 3, 2022

Вид со стороны Славкурорта((( pic.twitter.com/EPrVSxtWHP — hochu domoy v UA (@hochu_dodomu) July 3, 2022

Зазначимо, що перед цим стало відомо про обстріл окупантами з РСЗВ «Смерч» Краматорська.

Генштаб вранці 3 липня звітував, що на Слов’янському напрямку росіяни обороняються. На Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях в районі Лисичанська та Верхньокам’янки. Вели наступальні дії поблизу Білогорівки – успіху не мали.