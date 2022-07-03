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  3. Росіяни завдали масованої атаки по Слов'янську, багато загиблих та поранених (відео)
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    Новини

    Росіяни завдали масованої атаки по Слов'янську, багато загиблих та поранених (відео)

    Внаслідок обстрілу виникло 15 пожеж - Росіяни завдали масованої атаки по Слов'янську, багато загиблих та поранених (відео)
    Внаслідок обстрілу виникло 15 пожеж
    фото: скріншот із відео

    За словами мера Слов'янська, сьогоднішня атака – наймасованіший обстріл міста за останній час

    Окупаційні війська Росії 3 липня здійснили масований обстріл з реактивних систем залпового вогню по Слов’янську на Донеччині. Внаслідок атаки є багато загиблих та поранених. Про це заявив мер міста Вадим Лях.

    Він повідомив, що в місті внаслідок обстрілу виникло 15 пожеж. За словами мера, це наймасованіший обстріл Слов'янська за останній час.

    Зазначимо, що перед цим стало відомо про обстріл окупантами з РСЗВ «Смерч» Краматорська.

    Генштаб вранці 3 липня звітував, що на Слов’янському напрямку росіяни обороняються. На Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях в районі Лисичанська та Верхньокам’янки. Вели наступальні дії поблизу Білогорівки – успіху не мали.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни завдали масованої атаки по Слов'янську, багато загиблих та поранених (відео)