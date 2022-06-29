Німеччина і Нідерланди передадуть Україні ще шість гаубиць
Кожна сторона поставить по три гаубиці
Німеччина і Нідерланди найближчим часом передадуть Україні ще шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. Про це повідомляє Spiegel.
Як заявили в кулуарах саміту НАТО в Мадриді міністри оборони обох країн Крістіне Ламбрехт і Касья Оллонгрен, кожна сторона поставить по три гаубиці.
«Федеральний уряд вирішив, що ми можемо передати Україні ще три Panzerhaubitze 2000 самохідних гаубиць», — зазначила Ламбрехт.
Міністри також відзначили, що Україна запросила додаткові поставки озброєнь у Німеччини та Нідерландів.
Журналісти повідомляють, що наразі Україна отримала сім PzH 2000 від Німеччини і п’ять установок від Нідерландів. Всього для оснащення повного артилерійського дивізіону ЗСУ просить 18 одиниць озброєння.
Нагадаємо, 21 червня стало відомо, що ЗСУ отримали на озброєння німецькі гаубиці. Це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює оборону України.
Раніше Німеччина показала детальний список озброєння, яке надасть Україні.
До слова, Україна отримає від Німеччини систему ППО, якої немає навіть у бундесвері.