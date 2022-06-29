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    Події в Україні

    Німеччина і Нідерланди передадуть Україні ще шість гаубиць

    Німеччина і Нідерланди передадуть Україні ще шість гаубиць - Німеччина і Нідерланди передадуть Україні ще шість гаубиць
    Німеччина і Нідерланди передадуть Україні ще шість гаубиць
    фото з відкритих джерел

    Кожна сторона поставить по три гаубиці

    Німеччина і Нідерланди найближчим часом передадуть Україні ще шість самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. Про це повідомляє Spiegel.

    Як заявили в кулуарах саміту НАТО в Мадриді міністри оборони обох країн Крістіне Ламбрехт і Касья Оллонгрен, кожна сторона поставить по три гаубиці.

    «Федеральний уряд вирішив, що ми можемо передати Україні ще три Panzerhaubitze 2000 самохідних гаубиць», — зазначила Ламбрехт.

    Міністри також відзначили, що Україна запросила додаткові поставки озброєнь у Німеччини та Нідерландів.

    Журналісти повідомляють, що наразі Україна отримала сім PzH 2000 від Німеччини і п’ять установок від Нідерландів. Всього для оснащення повного артилерійського дивізіону ЗСУ просить 18 одиниць озброєння.

    Нагадаємо, 21 червня стало відомо, що ЗСУ отримали на озброєння німецькі гаубиці. Це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює оборону України.

    Раніше Німеччина показала детальний список озброєння, яке надасть Україні.

    До слова, Україна отримає від Німеччини систему ППО, якої немає навіть у бундесвері.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Німеччина НАТО зброя війна Нідерланди Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Німеччина і Нідерланди передадуть Україні ще шість гаубиць