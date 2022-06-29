Окупанти назвали «нейтралізацією» викрадення мера Херсона

Інформацію про викрадення підтвердив так званий «заступник голови військово-цивільної адміністрації»

Російські окупанти визнали викрадення мера Херсона Ігоря Колихаєва. Вони назвали це «нейтралізацією». Про це повідомляє пропагандистське видання Риа Новости.

Інформацію про викрадення підтвердив так званий «заступник голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області Кирило Стремоусов.

«Затримано ексмера Колихаєва… Людину, яка багато в чому нашкодила процесу «денацифікації». Нарешті його нейтралізували», — заявив він.

За його словами, Колихаєв закликав соціальних працівників не виконувати злочинних наказів окупаційної влади.

Відомо, що Ігор Колихаєв залишався у Херсоні попри окупацію. Він казав, що виконує свій обов'язок перед виборцями. Геннадій Лагута розкритикував Ігоря Колихаєва за те, що той не покинув окуповане росіянами місто.

Нагадаємо, мер Херсона Ігор Колихаєв розповів іноземним та українським журналістам про життя міста в окупації, так званому «тихому Херсоні».

Раніше рашисти викрадали міського голову міста Берислав на Херсонщині.

Нагадаємо, що нещодавно у тимчасово окупованому Херсоні невідомі підірвали автомобіль колаборанта Дмитра Савлученка.