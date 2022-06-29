США поставлять Україні патрульні катери Defiant

Перші шість катерів, які вже збудовані, будуть поставлені в рамках пакету допомоги на суму $450 млн

США поставлять Україні 23 патрульні катери Defiant виробництва компанії Metal Shark. Про це повідомляє Naval News.

За даними видання, перші шість катерів, які вже збудовані, будуть поставлені в рамках пакету допомоги на суму $450 млн.

Ще 17 катерів різної модифікації перебувають у стадії будівництва на стапелях у штаті Луїзіана.

Патрульні катери Defiant виконані з алюмінію та озброєні двома 25-мм автоматичними гарматами, дистанційно керованими великокаліберними кулеметами і мають можливість «підключення» ще шести додаткових гармат.

Дальність ходу понад 600 морських миль, екіпаж – восьмеро осіб.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що закордонні партнери надають Збройним силам України потужну військову підтримку, а також допомагають освоїти нове озброєння.

Також раніше у пентагоні високо оцінили професіоналізм українських військових, які чинять спротив російським окупантам на Донбасі. За словами співробітника Пентагону, прогрес на полі бою, який демонструють ЗСУ з меншими силами, свідчить про їхню майстерність і рішучість.

Зазначимо, що новий пакет військової допомоги Україні на $450 млн, який виділили США 23 червня, містить 18 катерів, чотири системи Himars, десятки тисяч артилерійських снарядів, а також багато іншого озброєння й техніки.