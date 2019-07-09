Очільник ДФС звільнив керівників чотирьох митниць



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Олександр Власов очолює ДФС з вересня 2018 року

Звільнені глави Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької митниць

Виконуючий обов'язки голови Державної фіскальної служби Олександр Власов звільнив керівників Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької митниць. Про це повідомляє Facebook Власова.

Він зазначив, що таке рішення прийняв за результатами наради в Ужгороді.

«За результатами наради в Ужгороді я прийняв рішення про увільнення від виконання обов’язків керівників чотирьох митниць західного регіону - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької. Цю роботу будуть виконувати фахові спеціалісти з числа керівного складу митних департаментів ДФС», - зазначив в.о. глави відомства.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволить синхронізувати бази даних української митниці з базами сусідніх країн. Очікується, що це істотно розв'яже проблему контрабанди.

Також повідомлялося, що Зеленський вимагав звільнити керівників митниць чотирьох областей. Працівник Офісу президента Олексій Гончарук заявив, що ці чотири області є центром контрабанди на західній Україні.

«Це не останні жорсткі кадрові рішення, але це дуже чіткий сигнал про те, що потрібно грати за правилами», - заявив Гончарук.