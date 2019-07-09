Зеленський вимагає звільнити керівників митниць чотирьох областей



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«З проблемою контрабанди можна боротися насамперед через зміну кадрів», - заявив заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук

Президент України Володимир Зеленський закликав в. о. голови Державної фіскальної служби Олександра Власова прийняти жорсткі рішення щодо голів чотирьох митниць.

Про це повідомив на брифінгу 9 липня заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук.

«З цією проблемою (контрабанди – Ред.) можна боротися насамперед через зміну кадрів. Якщо в області є системна контрабанда, це неможливо без керівництва області. Президент закликав пана Власова прийняти жорсткі рішення щодо керівників (митниць – Ред.) чотирьох областей - Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької», - сказав Гончарук.

Він зауважив, що ці чотири області є центром контрабанди на західній Україні.

«Це не останні жорсткі кадрові рішення, але це дуже чіткий сигнал про те, що потрібно грати за правилами», - заявив Гончарук.

Нагадаємо, 9 липня слідчими ДБР проводяться 14 санкціонованих обшуків у приміщенні Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області.

Джерело: Інтерфакс-Україна