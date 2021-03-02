Очільник МВС виступає проти легалізації вогнепальної зброї

Міністр внутрішніх справ вважає, що українцям не треба вільно володіти зброєю

Аваков висловив позицію щодо легалізації вогнепальної зброї

Міністр внутрішніх справ України виступає проти легалізації короткоствольної вогнепальної зброї для громадян. Про це Арсен Аваков сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Він зазначив, що багато хто виступає за легалізацію короткоствольної зброї, але при цьому обурюються, коли відбуваються інциденти із застосуванням такої зброї.

«А ви уявіть, що ми опинимося у світі, нашому перехідному, коли будь-який громадянин, незалежно від своєї особистої ситуації й психіки, буде мати можливість володіти короткоствольною зброєю», – сказав Аваков.

На уточнювальне питання журналіста він відповів: «Я проти».





До слова, напередодні Нацполіція розформувала службу, яка займалася видачею дозволів на зброю. Рішення ухвалене у зв’язку з тим, що працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції виявили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї. Понад дві тисячі дозволів, що були видані з порушеннями, будуть анульовані, а зброю – вилучено.

Додамо, що у січні комітет Верховної Ради з питань діяльності правоохоронних органів рекомендував парламенту ухвалити у першому читанні законопроєкт про легалізацію цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї.

Законопроєкт встановлює наступні категорії цивільної вогнепальної зброї:

А – автоматична вогнепальна зброя;

В – гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична);

С – короткоствольна вогнепальна зброя;

D – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя;

Е – довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.

За аналогією з посвідченням водія, запроваджується посвідчення власника зброї у якому зазначаються категорії зброї, яку може набути власник посвідчення. Крім цього на кожну одиницю зброї запроваджується технічний паспорт у якому зазначаються відомості про власника та серійний номер зброї.

Право на отримання посвідчення власника зброї мають дієздатні громадяни України які не мають медичних протипоказань, а також не мають судимості та не притягалися до адміністративної відповідальності за низкою статей Кодексу про адміністративні правопорушення.

Також документ запроваджує обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Запроваджується Єдиний державний реєстр цивільної зброї, встановлюються засади його ведення та курси з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування.

Документом також визначаються заборонені до цивільного обігу вогнепальна зброя, бойові припаси до неї, частини зброї та додаткове обладнання до зброї, а також встановлюються загальні засади спеціального обігу вогнепальної зброї та бойових припасів і діяльності стрілецьких тирів і стрільбищ.



