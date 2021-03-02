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    Українська армія отримала гвинтівки Alligator, які здатні знищувати укріплення і техніку

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    Головне завдання великокаліберного &laquo;Алігатора&raquo; &ndash; знищення укріплень та техніки супротивника, зокрема легкоброньованої - Українська армія отримала гвинтівки Alligator, які здатні знищувати укріплення і техніку
    Головне завдання великокаліберного «Алігатора» – знищення укріплень та техніки супротивника, зокрема легкоброньованої
    Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

    Усі деталі гвинтівки, зокрема ствол, виготовлені українськими зброярами

    За результатами державних випробувань на озброєння Збройних сил України прийнято багатозарядну великокаліберну антиматеріальну гвинтівку ручного заряджання Alligator. Усі деталі гвинтівки, зокрема ствол, виготовлені українськими зброярами. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

    «Головне завдання великокаліберного «Алігатора» – знищення укріплень та техніки супротивника, зокрема легкоброньованої», - сказано в повідомленні.

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    Українська армія отримала гвинтівки Alligator, які здатні знищувати укріплення і техніку
    Українська армія отримала гвинтівки Alligator, які здатні знищувати укріплення і техніку
    Українська армія отримала гвинтівки Alligator, які здатні знищувати укріплення і техніку

    Технічні характеристики гвинтівки:

    • калібр 14,5х114
    • початкова швидкість кулі - 980 м/с
    • ефективна дальність пострілу – до 2000 м
    • максимальна дальність польоту кулі – до 7000 м
    • на відстані 1,5 км куля пробиває 10-мм броньову плиту

    Як зазначають у Міноборони, антиматеріальні великокаліберні гвинтівки призначені для нейтралізації або критичного пошкодження звичайної та легкоброньованої військової техніки противника, радіолокаційного обладнання, керованих ракет на пускових установках, складів, місткостей з нафтопродуктами й інших об’єктів.

    Теги: ЗСУ зброя Міноборони армія
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