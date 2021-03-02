Шарій з'явився у базі розшуку МВС

Анатолій Шарій у Фейсбуці постить світлини про своє іспанське життя

Датою зникнення Шарія у відомстві вказано 16 лютого 2021 року

Міністерство внутрішніх справ внесло проросійського блогера Анатолія Шарія до переліку людей, які переховуються від органів влади.

Відповідна інформація з'явилася на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Так, датою зникнення Шарія у відомстві вказали 16 лютого 2021 року. Його звинувачують у переховуванні від органів досудового розслідування. Суд дав дозвіл на затримання блогера з метою приводу.

Нагадаємо, 25 лютого СБУ оголосила Шарія у розшук.

Раніше повідомлялося, що 22 лютого Шарій не з'явився на допит в СБУ.

Анатолію Шарію повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України – «Державна зрада» і «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

Сам Шарій тоді заявив у твітері, що «дякує СБУ за оголошення про підозру».

Шарій наразі проживає в Іспанії. У соцмережах пропагандист активно постить фото про те, як він добре там проводить час.

Анатолій Шарій живе в Іспанії

Сьогодні стало відомо, що Печерський районний суд Києва дозволив затримати пропагандиста Анатолія Шарія, підозрюваного в державній зраді, для обрання запобіжного заходу.