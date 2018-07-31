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    Очільник МЗС Великої Британії відвідає Відень і Париж

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    Джеремі Хант - Очільник МЗС Великої Британії відвідає Відень і Париж
    Джеремі Хант

    Джеремі Хант проведе переговори в штаб-квартирі МАГАТЕ

    Британський міністр закордонних справ Джеремі Хант планує відвідати столиці Франції і Австрії.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    У рамках європейського турне, як зазначає відомство очільника МЗС Великої Британії, міністр має намір провести переговори щодо виходу із ЄС, а також пояснити колегам всі ризики і негативні наслідки, якщо цей процес відбуватиметься хаотично і без відповідної домовленості для перехідного періоду.

    До цього Джеремі Хант відвідав Пекін, де китайський уряд запропонував почати переговори щодо торгівельної угоди після виходу Великої Британії із ЄС. В рамках же візиту до двох європейських столиць новий глава британського МЗС спробує переконати Жака-Іва ле Дріана і Карін Кнайсль пристати на план Терези Мей щодо м’якого розриву між Лондоном і Брюсселем.

    За словами Джеремі Ханта, після рішень засідання британського уряду в Чекерз настав час ЄС позитивно відреагувати на відповідні пропозиції Лондона. Окрім того, в рамках перебування у Відні очільник британського МЗС відвідає штаб-квартиру МАГАТЕ для обговорення іранської проблематики.

    Раніше повідомлялося, що уряд Великої Британії пообіцяв легку систему для тих громадян ЄС, які захочуть залишитися в країні після Brexit. 

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