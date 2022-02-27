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    Очільник РПЦ Кирило вирішив не засуджувати російську агресію проти України

    Запорукою &laquo;братерства&raquo; між народами, Кирило вважає єдину Православну Церкву, яка в Україні представлена УПЦ МП, очолювана митрополитом Онуфрієм - Очільник РПЦ Кирило вирішив не засуджувати російську агресію проти України
    Запорукою «братерства» між народами, Кирило вважає єдину Православну Церкву, яка в Україні представлена УПЦ МП, очолювана митрополитом Онуфрієм

    «Не дай Бог, щоб між Росією та Україною пролягла страшна межа, обігріта кров'ю братів», – Кирило

    Предстоятель РПЦ Кирило боїться, що у нинішній політичні обстановці «злі сили» можуть розірвати єдність Російської Церкви, але жодного слова не сказав про російську агресію проти України.

    Про це він заявив сьогодні, 27 лютого, під час проповіді у храмі Христа Спасителя.

    «Не дай Бог, щоб нинішня політична ситуація в близькій нам братській Україні була спрямована на те, щоб злі сили, які завжди боролися з єдністю Русі та Російської Церкви, здобули гору», – заявив він.

    Патріарх також побоюється, щоби під час цієї «політичної ситуації», бува, не пролилася кров і між народами не пролягла межа, яка б розірвала братерські стосунки.

    «Не дай Бог, щоб між Росією та Україною пролягла страшна межа, обігріта кров'ю братів. Ми повинні молитися за відновлення миру, за відновлення добрих відносин між нашими народами», – заявив очільник Російської Церкви.

    Запорукою «братерства» між народами, Кирило вважає єдину Православну Церкву, яка в Україні представлена УПЦ МП, очолювана митрополитом Онуфрієм.

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    Джерело: risu.org.ua

    Теги: РПЦ Російська православна церква в Україні
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    Очільник РПЦ Кирило вирішив не засуджувати російську агресію проти України