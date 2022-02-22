Росія замовила теракти у церквах Московського патріархату – СБУ

СБУ перехопила розмову про підготовку терактів у Харкові

Служба безпеки України повідомила про запобігання чотирьом терактам. Вони мали відбутися у церквах Московського патріархату на території Харкова.

Записи розмови між замовником та виконавцем опублікували у соцмережах.

Речниця СБУ у Харківській області Лілія Домашенко підтвердила «Суспільному», що правоохоронці справді перехопили розмову про організацію терактів у Харкові.

На записах куратор із Росії (як стверджується у відео) каже, що за ніч потрібно підпалити чотири церкви у місті, за що обіцяють заплатити тисячу доларів.

Ймовірний виконавець каже, що «чотири не зробить, але пару зможе». Зокрема каже про Холодну гору у Харкові, де розташований Озерянський храм, що входить до так званої «Харківської єпархії УПЦ МП».

Окрім того, «Олексій» із РФ каже, що окрім спалення церков треба намалювати символ: «Дві букви «Н» та «И».

В СБУ не підтвердили та не спростували, що цей запис є оперативним. «Ми попередили представників «УПЦ МП». Особа, яка мала провести теракти, встановлена. Наразі проводиться весь комплекс необхідних дій», – повідомила Домашенко.

Додамо, що напередодні Путін заявив, що Київ готує «розправу» над Московським патріархатом. Путін заявив, що вірян Московського патріархату «ущемляють». Як відомо, сама РФ швидко і жорстко розправляється з тими, хто її критикує. Зокрема, у 2017 році Верховний суд РФ заборонив роботу «Управлінського центру свідків Єгови в Росії», визнавши його діяльність екстремістською.

В Україні діяльність Московського патріархату не заборонена, якщо представники цієї релігійної організації не створюють небезпеки для України. Як ось наприклад, СБУ викрила батюшку Московського патріархату, який валив українську владу на Донбасі. Виступаючи на антиукраїнських мітингах у Сєвєродонецьку, священнослужитель схвалював окупацію Криму та агітував за проведення незаконного «референдуму» щодо від’єднання Донецької та Луганської областей від України. З початком військових дій на сході України представник російської церкви втік до тимчасово окупованого Криму.

Минулого тижня Митрополит Онуфрій проігнорував спільний молебень на захист України.

А нещодавно народний депутат України Вадим Новинський у статусі диякона Російської православної церкви в Україні (так званої «УПЦ Московського патріархату») взяв участь у різдвяній літургії у Трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія, що у Києво-Печерській лаврі.

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