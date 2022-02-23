Вторгнення. Московська церква в Україні нарешті розродилась заявою

Предстоятель УПЦ МП не став називати ім'я агресора, він лише закликав лідерів неназваних держав до миру

Очільник Московського патріархату («УПЦ МП» або Російської православної церкви в Україні) Онуфрій звернувся до віруючих з проханням посилити свої молитви «про мир в Україні». Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

«Українська православна церква (Московського патріархату – ред.) послідовно підтримувала і підтримує територіальну цілісність України і закликає своїх вірних молитися за мир в нашій Українській державі та в усьому світі», – наголосив Онуфрій.

«Закликаю лідерів держав та всіх, від кого це залежить, не допустити нової війни. Війна – це важкий гріх перед Богом!», – додав представник Російської церкви в Україні.

У своєму зверненні Онуфрій не згадав, що війною Україні погрожує російська влада, зокрема президент країни-агресорки Володимир Путін.

Тим часом Митрополит Епіфаній звернувся до Московського патріархату таа до вірян, які ходять у церкви УПЦ МП.

«Кремль розширює свою агресію, використовуючи риторику «захисту православ’я». Не чекайте, доки ваші очільники наважаться припинити мовчання і нарешті щось сказати на захист миру, на захист України – зробіть це кожен особисто. Агресор повинен почути і побачити, що ви не чекаєте його, не потребуєте його військ і його влади. Це – громадянський і християнський обов’язок кожного з вас особисто», – зазначив Епіфаній.

Нагадаємо, 16 лютого, у День єднання в Україні пройшов спільний молебень у Софійському соборі. За даними ведучих телемарафону «UAРазом», який транслюють усі телеканали, на молебні «зібралися очільники всіх церков». Проте, предстоятель Московської церкви Митрополити Онуфрій проігнорував спільний молебень за Україну.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».

Напередодні президент США Джо Байден попередив, що Путін збирається напасти на Київ з території Білорусі.

Сьогодні стало відомо, що Україна може закрити держкордон із Росією та Білоруссю: у Раді зареєстровано відповідну постанову.

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