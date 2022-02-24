  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Патріарх Кирил засудив війну Росії з Україною. Але про Путіна не згадав

    Очільник РПЦ&nbsp;повторив тези Путіна про те, що російський та український народи мають спільну багатовікову історію - Патріарх Кирил засудив війну Росії з Україною. Але про Путіна не згадав
    Очільник РПЦ повторив тези Путіна про те, що російський та український народи мають спільну багатовікову історію
    фото з відкритих джерел

    Керівник РПЦ повторив тези Путіна про те, що російський та український народи мають спільну багатовікову історію

    Очільник Російської православної церкви патріарх Кирил відреагував на російське вторгнення в Україну, що розпочалося 24 лютого. В своєму зверненні він заявив, що з глибоким і серцевим болем сприймає страждання людей, викликані війною.

    «Як Патріарх всієї Русі та Предстоятель Церкви, паства якої перебуває в Росії, Україні та інших країнах, глибоко співпереживаю всім, кого торкнулося лихо, – запевнив він. – Закликаю усі сторони конфлікту зробити все можливе, щоб уникнути жертв серед мирних жителів».

    Кирил повторив тези Путіна про те, що російський та український народи мають спільну багатовікову історію, що сягає Хрещення Русі Володимиром.

    Патріарх РПЦ висловив сподівання, що Господь збереже російський, український та інші народи, які нібито духовно об'єднує Московська церква.

    Нагадаємо, раніше предстоятель Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій визнав, що президент Росії Володимир Путін почав війну проти України. Він звернувся до нього, а також усіх українців.

    Читайте також:
    Теги: війна Путін РПЦ патриарх
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Патріарх Кирил засудив війну Росії з Україною. Але про Путіна не згадав