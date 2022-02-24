Патріарх Кирил засудив війну Росії з Україною. Але про Путіна не згадав

Очільник РПЦ повторив тези Путіна про те, що російський та український народи мають спільну багатовікову історію

Керівник РПЦ повторив тези Путіна про те, що російський та український народи мають спільну багатовікову історію

Очільник Російської православної церкви патріарх Кирил відреагував на російське вторгнення в Україну, що розпочалося 24 лютого. В своєму зверненні він заявив, що з глибоким і серцевим болем сприймає страждання людей, викликані війною.

«Як Патріарх всієї Русі та Предстоятель Церкви, паства якої перебуває в Росії, Україні та інших країнах, глибоко співпереживаю всім, кого торкнулося лихо, – запевнив він. – Закликаю усі сторони конфлікту зробити все можливе, щоб уникнути жертв серед мирних жителів».

Кирил повторив тези Путіна про те, що російський та український народи мають спільну багатовікову історію, що сягає Хрещення Русі Володимиром.

Патріарх РПЦ висловив сподівання, що Господь збереже російський, український та інші народи, які нібито духовно об'єднує Московська церква.

Нагадаємо, раніше предстоятель Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій визнав, що президент Росії Володимир Путін почав війну проти України. Він звернувся до нього, а також усіх українців.

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