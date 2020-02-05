«Очищення лісової галузі»: головного лісника Закарпаття звільнили



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Екскерівник Закарпатського управління лісового та мисливського господарства Валерій Мурга

Очільник Держлісагентства назвав звільнення керівника Закарпатського управління лісового та мисливського господарства« продовженням очищення лісової галузі»

Голова Державного агентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький повідомив про звільнення керівника Закарпатського управління лісового та мисливського господарства Валерія Мурги.

Копію наказу про звільнення очільник Держлісагентства оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Продовжуємо очищення лісової галузі! Цього разу підписав наказ про звільнення керівника Закарпатського управління лісового та мисливського господарства Мурги Валерія Івановича», - написав Заблоцький.

За його словами, після завершення аудиту лісгоспів області будуть прийняті відповідні кадрові рішення.

Як відомо, у вересні 2019 року Кабмін звільнив голову Держлісагентства Володимира Бондаря.

Наприкінці року уряд призначив головою Державного агентства лісових ресурсів Андрія Заблоцького.

Кабінет міністрів передав Державне агентство рибного господарства та Державне агентство лісових ресурсів від Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства в підпорядкування Міністерству енергетики та захисту навколишнього середовища.