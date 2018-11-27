Одеський апеляційний суд «розмінували»



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Інформація про замінування будівлі суду не підтвердилася

Вибухотехнічні служби не виявили вибухонебезпечних предметів у будівлі Одеського апеляційного суду, і він відновив роботу. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України.

«Інформація про замінування будівлі суду не підтвердилася. Під час проведення слідчих дій фахівцями вибухотехнічної служби та Національної поліції в адміністративній будівлі вибухових пристроїв не виявлено. Апеляційний суд Одеської області працює у звичному режимі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 листопада через повідомлення про замінування тимчасово припинив роботу Одеський апеляційний суд. Його працівників евакуювали.