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    Новини

    Одеський апеляційний суд «розмінували»

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    Одеський апеляційний суд «розмінували»

    Інформація про замінування будівлі суду не підтвердилася

    Вибухотехнічні служби не виявили вибухонебезпечних предметів у будівлі Одеського апеляційного суду, і він відновив роботу. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України.

    «Інформація про замінування будівлі суду не підтвердилася. Під час проведення слідчих дій фахівцями вибухотехнічної служби та Національної поліції в адміністративній будівлі вибухових пристроїв не виявлено. Апеляційний суд Одеської області працює у звичному режимі», — йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 27 листопада через повідомлення про замінування тимчасово припинив роботу Одеський апеляційний суд. Його працівників евакуювали.

     

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