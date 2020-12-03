Україна отримає $1,6 млн від Швейцарії на виробництво апаратів ШВЛ

Меморандум стосується українсько-швейцарського проєкту «Створення бюджетного апарату штучної вентиляції легень у відповідь на виклики Covid-19 – Фаза І»

Розроблені Швейцарським федеральним технологічним інститутом апарати вироблятимуть у Хмельницькому

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та посол Швейцарії в Україні Клод Вільд підписали Меморандум про взаєморозуміння. Про це повідомляє служба віцепрем'єр-міністр.

Як зазначається в повідомленні, це рішення дозволить залучити грант у розмірі до 1,5 млн швейцарських франків (понад 1,6 млн доларів) для будівництва виробничої лінії з випуску апаратів вентиляції легень у Хмельницькому. Апарати були розроблені Швейцарським федеральним технологічним інститутом у місті Цюріх.

Виробництво розгорнеться на базі держпідприємства «Новатор», яке входить до складу ДК «Укроборонпром» і є сертифікованим виробником медичного обладнання в Україні.

«Відкриття на Хмельниччині виробничої лінії з виготовлення апаратів штучної вентиляції легень дозволить забезпечити державні медичні заклади доступним обладнанням та гарантувати допомогу тяжкохворим пацієнтам на коронавірус», – зазначила Стефанішина.

Нагадаємо, що Німеччина передала українським військовим гуманітарну допомогу.

Крім того, Австрія виділить €1 млн для жителів окупованого Донбасу.

До слова, США передали гуманітарну допомогу Україні для боротьби з Covid-19.