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    Події в Україні

    Україна отримає $1,6 млн від Швейцарії на виробництво апаратів ШВЛ

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    Меморандум стосується українсько-швейцарського проєкту&nbsp;&laquo;Створення бюджетного апарату штучної вентиляції легень у відповідь на виклики Covid-19&nbsp;&ndash;&nbsp;Фаза І&raquo; - Україна отримає $1,6 млн від Швейцарії на виробництво апаратів ШВЛ
    Меморандум стосується українсько-швейцарського проєкту «Створення бюджетного апарату штучної вентиляції легень у відповідь на виклики Covid-19 – Фаза І»

    Розроблені Швейцарським федеральним технологічним інститутом апарати вироблятимуть у Хмельницькому

    Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина та посол Швейцарії в Україні Клод Вільд підписали Меморандум про взаєморозуміння. Про це повідомляє служба віцепрем'єр-міністр.

    Як зазначається в повідомленні, це рішення дозволить залучити грант у розмірі до 1,5 млн швейцарських франків (понад 1,6 млн доларів) для будівництва виробничої лінії з випуску апаратів вентиляції легень у Хмельницькому. Апарати були розроблені Швейцарським федеральним технологічним інститутом у місті Цюріх.

    Виробництво розгорнеться на базі держпідприємства «Новатор», яке входить до складу ДК «Укроборонпром» і є сертифікованим виробником медичного обладнання в Україні.

    «Відкриття на Хмельниччині виробничої лінії з виготовлення апаратів штучної вентиляції легень дозволить забезпечити державні медичні заклади доступним обладнанням та гарантувати допомогу тяжкохворим пацієнтам на коронавірус», – зазначила Стефанішина.

    Нагадаємо, що Німеччина передала українським військовим гуманітарну допомогу.

    Крім того, Австрія виділить €1 млн для жителів окупованого Донбасу.

    До слова, США передали гуманітарну допомогу Україні для боротьби з Covid-19.

    Теги: Німеччина посол Україна коронавірус
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