Одіозний Семочко може повернутися в розвідку: його звільнили на лікарняному з можливим порушенням процедури



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Сергій Семочко просить скасувати указ президента про своє звільнення та поновити себе на посаді в Службі зовнішньої розвідки

Розвідника звільнили 12 квітня цього року, однак в період з 8 по 22 квітня Семочко офіційно перебував на лікарняному

Сергій Семочко може невдовзі поновитися на посаді першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки через суд: указ про звільнення підписали в день, коли він перебував на лікарняному, а також із можливим порушенням самої процедури звільнення.



Про це стало відомо Bihus.Info з ухвал суду та під час судового засідання по справі.

Згідно з матеріалами справи 9901/277/19 Сергій Семочко просить скасувати указ президента про своє звільнення та поновити себе на посаді в Службі зовнішньої розвідки, оскільки звільнили його з порушеннями.

По-перше, п «у зв`язку із загальним захворюванням та тимчасовою непрацездатністю». На підтвердження цього він надав суду листок непрацездатності.

Українське трудове законодавство прямо забороняє так звільняти. У Кодексі законів про працю зазначено так: «Не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності». Тобто, звільнити Семочка на лікарняному могли тільки з його ж власної ініціативи або за обопільною згодою сторін. Але в такому випадку він би не судився.

Разом з тим, таке банальне і очевидне порушення дає звільненому можливість оскаржити своє звільнення й легко поновитися на посаді через суд. Відтак існує імовірність, що це порушення було наслідком попередньої домовленості.

За тиждень до звільнення, 6 квітня, Семочка помітили на вході в Адміністрацію Президента Порошенка. Це була субота. Пізніше, в ефірі одного з телеканалів, Порошенко підтвердив, що зустрічався із Семочком і саме після зустрічі й розмови з ним підписав указ про звільнення. Дослівно: «Я його запросив, ми з ним переговорили і він був звільнений». Уже 8 квітня, тобто в понеділок, найближчий робочий день, розвідник оформлює лікарняний. За кілька днів, 12 квітня, Порошенко підписує указ про звільнення «хворіючого» Семочка.

По-друге, порушення процедури при звільненні Семочка, на його думку, могло бути не одне. 23 жовтня, на черговому засіданні, до справи приєдналася третя сторона – власне Служба зовнішньої розвідки. Судді вирішили перенести засідання, щоб юристи Служби змогли надати свої письмові пояснення. Пояснюючи представнику Служби, що саме та має підготувати на наступне засідання, головуюча суддя Ірина Васильєва підкреслила, що в позові Семочка було два пункти:

«Дві підстави позову було (…) у зв’язку з тим, що не було подання на час видачі указу, і не мали права звільнювати через перебування на лікарняному. Отже, колегія ... оголошує перерву – надати вам можливість підготувати письмові пояснення. І саме звернути увагу: хто виконував обов’язки голови СЗР на час прийняття указу, яким чином процесуально все це здійснювалося і процедурно».

На запитання журналістів про нюанс із поданням ні представник СЗР, ні представник Президента, ні суддя коментарів надавати не захотіли. Однак, судячи з того, що було сказано суддею в ході засідання, мова йде про можливе порушення або ж щонайменше різночитання ЗУ «Про Службу зовнішньої розвідки України» в частині про процедуру звільнення першого замголови. Згідно з законом усі заступники Голови СЗР призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Голови СЗР. Семочка звільнили у період, коли Службу очолював не Голова, а тимчасовий виконувач обов’язків Голови: Єгора Божка звільнили в березні, а Владислава Бухарєва призначили аж у червні, усі ці три місяці СВР керував в.о. – Андрій Алєксєєнко.

Зазначимо, що спершу позовну заяву Семочка суд залишив без розгляду, оскільки той подав його запізно – пропустив місячний строк оскарження. Але адвокати екс-розвідника змогли переконати суд, що Семочко два тижні нібито не знав, що його звільнили – а дізнався тільки тоді, коли вийшов з лікарняного, прийшов на роботу і там «ознайомився в мережі Інтернет на офіційному сайті Президента». Суд, як не дивно, задовольнився такими поясненнями і таки почав розглядати справу.

Наступне засідання по справі призначено на 20 листопада.