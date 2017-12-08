  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Жириновський закликав провести референдум через допінг спортсменів РФ

    Жириновський закликав провести референдум про можливість участі спортсменів з РФ в Олімпійських іграх
    Лідер ЛДПР Володимир Жириновський закликав провести референдум, коментуючи відсторонення Росії від Олімпіади-2018 Про це повідомляє lenta.ru. Одіозний політик закликав провести референдум про можливість участі спортсменів з РФ в Олімпійських іграх в Пхенчхані під нейтральним прапором. «Нехай народ вирішить. Або ми займемо жорстку позицію і
    • Сьогодні, 05:59
    • Розсилка
    Володимир Жириновський
    Володимир Жириновський

    Жириновський закликав провести референдум про можливість участі спортсменів з РФ в Олімпійських іграх

    Лідер ЛДПР Володимир Жириновський закликав провести референдум, коментуючи відсторонення Росії від Олімпіади-2018

    Про це повідомляє lenta.ru.

    Одіозний політик закликав провести референдум про можливість участі спортсменів з РФ в Олімпійських іграх в Пхенчхані під нейтральним прапором.

    «Нехай народ вирішить. Або ми займемо жорстку позицію і всіх змусимо нас поважати, або всі одягнемо власовську форму, олімпійську форму і будемо мовчати, що є в Росії російський прапор і російський гімн», – сказав Жириновський в Держдумі.

    Нагадаємо, російських спортсменів допустили до участі в Іграх-2018 під нейтральним прапором.

    Згодом в уряді Росії визнали, що допінгові проблеми у російському спорті були.

    А віце-прем'єра РФ довічно усунено від відвідування Олімпіад.

    Президент Росії Володимир Путін заявив, що влада не буде чинити жодних перешкод російським спортсменам, які захочуть взяти участь в Олімпійських іграх у нейтральному статусі.

    допінг Володимир Жириновський Путін прапор референдум
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ