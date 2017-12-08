Жириновський закликав провести референдум через допінг спортсменів РФ
- Сьогодні, 05:59
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Жириновський закликав провести референдум про можливість участі спортсменів з РФ в Олімпійських іграхЛідер ЛДПР Володимир Жириновський закликав провести референдум, коментуючи відсторонення Росії від Олімпіади-2018
Про це повідомляє lenta.ru.
Одіозний політик закликав провести референдум про можливість участі спортсменів з РФ в Олімпійських іграх в Пхенчхані під нейтральним прапором.
«Нехай народ вирішить. Або ми займемо жорстку позицію і всіх змусимо нас поважати, або всі одягнемо власовську форму, олімпійську форму і будемо мовчати, що є в Росії російський прапор і російський гімн», – сказав Жириновський в Держдумі.
Нагадаємо, російських спортсменів допустили до участі в Іграх-2018 під нейтральним прапором.
Згодом в уряді Росії визнали, що допінгові проблеми у російському спорті були.
А віце-прем'єра РФ довічно усунено від відвідування Олімпіад.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що влада не буде чинити жодних перешкод російським спортсменам, які захочуть взяти участь в Олімпійських іграх у нейтральному статусі.