Жириновський закликав провести референдум через допінг спортсменів РФ

Жириновський закликав провести референдум про можливість участі спортсменів з РФ в Олімпійських іграх

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський закликав провести референдум, коментуючи відсторонення Росії від Олімпіади-2018 Про це повідомляє lenta.ru. Одіозний політик закликав провести референдум про можливість участі спортсменів з РФ в Олімпійських іграх в Пхенчхані під нейтральним прапором. «Нехай народ вирішить. Або ми займемо жорстку позицію і