Путін визнав, що Росія сама винна у відстороненні від Олімпіади-2018, але тільки частково

Також він зауважив, що влада не заборонятиме спортсменам брати участь в Іграх під нейтральним прапором

Росія сама дала привід для рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) по олімпійській збірній, але цим приводом не зовсім чесно скористалися. Так вважає президент Російської Федерації Володимир Путін. Нагадаємо, виконком МОК 5 грудня ухвалив рішення про дискваліфікацію Олімпійського комітету Росії та допуск до Ігор-2018 тільки чистих



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Володимир Путін

Також він зауважив, що влада не заборонятиме спортсменам брати участь в Іграх під нейтральним прапором

Росія сама дала привід для рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) по олімпійській збірній, але цим приводом не зовсім чесно скористалися.

Так вважає президент Російської Федерації Володимир Путін.

Нагадаємо, виконком МОК 5 грудня ухвалив рішення про дискваліфікацію Олімпійського комітету Росії та допуск до Ігор-2018 тільки чистих російських спортсменів під олімпійським прапором.

Рішення про участь в Олімпіаді у південнокорейському Пхьончхані російська сторона повинна озвучити на олімпійському зборах 12 грудня.

«По-перше, треба прямо сказати, що ми частково самі у цьому винні, бо дали привід для цього. А по-друге, вважаю, що цим приводом скористалися не зовсім чесним чином, м'яко кажучи», - сказав Путін.

Так він відповів на питання про те, що буде з російськими олімпійцями. За його словами, «не зовсім чесно» - тому, що був задіяний принцип колективної відповідальності.

Окрім того, за його словами, «більшість зі звинувачень заснована на фактах, які ніяк не доведені та є у значній мірі голослівними».

Також влада РФ не буде перешкоджати відправленню російських спортсменів на Олімпіаду у нейтральному статусі.

«Ми поза всяким сумнівом не будемо оголошувати жодної блокади, не будемо перешкоджати нашим олімпійцям брати участь в Іграх, якщо хтось із них захоче це зробити», - запевнив Путін.

Він звернув увагу, що багато спортсменів, у тому числі яких він знає особисто, «йшли до цього змагання протягом усього свого життя».

«Вони протягом всієї кар'єри готуються до цих стартів, для них це дуже важливо, тому, виходячи з цих міркувань, ми, звичайно, не будемо нікому нічого забороняти, нікому нічого блокувати», - підсумував він.

Додамо, що віце-прем'єра РФ довічно усунено від відвідування Олімпіад.

Джерело: Р-Спорт