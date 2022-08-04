Миколаївщина: українські бійці знищили два дрони-камікадзе
Ворожі дрони знищили зенітно-ракетні підрозділи
Російські загарбники намагалися атакувати Миколаївщину дронами «Ланцет». Збройні сили України їх успішно збили. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
«Двічі на Миколаївщині ворог намагався атакувати за допомогою дронів-камікадзе «Ланцет», які були влучно знищені нашими зенітно-ракетними підрозділами до реалізації своєї нищівної місії», – йдеться в повідомленні.
На сьогодні відомо про існування двох версій ударного безпілотника – «Ланцет-1» і «Ланцет-3». Обидва мають однаковий планер з подвійними Х-подібними крилами і схожими внутрішніми системами. Основною ж відмінністю є розміри та корисне навантаження. Максимальна злітна вага «Ланцет-3» сягає 12 кг, «Ланцет-1» – 5 кг, з бойовими частинами 3 кг і 1 кг відповідно.
За інформацією розробників, «Ланцети» розвивають швидкість 80-110 км/год. Однак під час пікірування на ціль з висоти в кількасот метрів баражуючі боєприпаси здатні розганятися до 300 км/год. Дальність застосування безпілотників від наземного пункту управління – до 40 кілометрів.
Відомо також, що «Ланцети» оснащено кількома типами систем наведення: координатною, за допомогою оптико-електронних засобів та комбінованою. Так, наприклад, за допомогою телевізійного каналу зв’язку оператор може в режимі онлайн спостерігати картинку з дрона до моменту знищення цілі. Стверджується також, що «Ланцетам» не потрібна супутникова навігація. Бортовий модуль розвідки, навігації та зв’язку дозволяє визначати координати за різними об’єктами.
Також зазначається, що окупанти обстріляли Миколаївщину реактивними системами залпового вогню «Смерч». Є влучання у відкриті поверхні Березнегуватського та Баштанського районів. Без руйнувань та без жертв.
А по самому Миколаєву ворог поцілив у Центральний район. Зруйновано нежитлову будівлю, пошкоджено десяток приватних будинків та електромережу. Нерозірвана ракета влучила просто серед Центрального проспекту. Людських втрат немає.
До слова, триває 162-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються просунутися на Донеччині, але успіху не мають.
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