Миколаївщина: українські бійці знищили два дрони-камікадзе

На сьогодні відомо про існування двох версій ударного безпілотника – «Ланцет-1» і «Ланцет-3». Обидва мають однаковий планер з подвійними Х-подібними крилами і схожими внутрішніми системами. Основною ж відмінністю є розміри та корисне навантаження. Максимальна злітна вага «Ланцет-3» сягає 12 кг, «Ланцет-1» – 5 кг, з бойовими частинами 3 кг і 1 кг відповідно.

За інформацією розробників, «Ланцети» розвивають швидкість 80-110 км/год. Однак під час пікірування на ціль з висоти в кількасот метрів баражуючі боєприпаси здатні розганятися до 300 км/год. Дальність застосування безпілотників від наземного пункту управління – до 40 кілометрів.

Відомо також, що «Ланцети» оснащено кількома типами систем наведення: координатною, за допомогою оптико-електронних засобів та комбінованою. Так, наприклад, за допомогою телевізійного каналу зв’язку оператор може в режимі онлайн спостерігати картинку з дрона до моменту знищення цілі. Стверджується також, що «Ланцетам» не потрібна супутникова навігація. Бортовий модуль розвідки, навігації та зв’язку дозволяє визначати координати за різними об’єктами.