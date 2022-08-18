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У Миколаєві пролунали вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Миколаєві пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

У місті та області оголошена повітряна тривога

У Миколаєві близько 13 год. дня пролунала серія вибухів. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

У місті та області оголошена повітряна тривога. «Миколаїв – вибухи! Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!» – написав Сєнкевич.

Як повідомлялося, 17 серпня ворог обстріляв Миколаївщину. Унаслідок ракетної атаки загинула 67-річна жінка, поранення отримав 38-річний чоловік. Також зруйновані будівлі, у землі утворилися величезні вирви. Також повідомлялося, що російські загарбники випустили дві ракети по Чорноморському національному університету ім. Петра Могили в Миколаєві. 

Нагадаємо,  триває 176-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Тривають авіаційні та ракетні удари по військових і цивільних об’єктах на території України. 

 

Теги: війна Миколаїв

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