Ракетний удар по Львівщині: рашисти пошкодили залізничну інфраструктуру

Інформації про загиблих та поранених немає

Сьогодні вночі, 17 травня, російські війська ракетами обстріляли Львівську область, внаслідок чого зазнала пошкодження інфраструктура регіональної філії «Львівська залізниця» в Яворівському районі. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Вночі ворог здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури регіональної філії «Львівська залізниця» у Яворівському районі. Вибухом пошкоджено залізничну інфраструктуру. Інформації про травмованих чи загиблих не надходило», – повідомив Козицький.

Попередньо, ракети летіли зі сходу. Також підрозділи ППО ПвК «Захід» збили три крилаті ракети. Як повідомлялося, російські окупанти вчергове обстріляли об‘єкт військової інфраструктури на території Яворівського району.

Нагадаємо, сьогодні українські військові над Миколаївщиною збили російську крилату ракету. Сьогодні вранці, 17 травня, рашисти завдали ракетних ударів по с. Десна Чернігівської області. За попередніми даними, є загиблі та багато поранених.