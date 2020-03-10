Однопартійці Медведчука зустрілися з депутатами російської Держдуми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Парламентарії України і Росії обговорили тему мирного врегулювання конфлікту на Донбасі та виконання Мінських угод

Делегація українських народних депутатів від «Опозиційної платформи – За життя» зустрілася з депутатами Державної думи Росії в Москві.

Про це заявив народний депутат України, співголова партії «Опозиційна платформа - За життя» Вадим Рабінович.

«Що стосується миру... Сьогодні кожен з колег, що стоять тут, вніс свій внесок у встановлення миру. Наприклад, пан Кузьмін представив свою цікаву концепцію», - звернув увагу політик.

Рабінович вважає, що українська делегація провела дуже плідні переговори в Москві.

«Ми будемо працювати і подивимося, як воно буде. Наша робота полягає в тому, щоб зближувати позиції сторін, щоб пропонувати якісь нові варіанти, коли зупиняються існуючі. Говорити за кого-небудь ми не будемо! Як ставилися до наших слів росіяни - подивимося. Але всі були задоволені, всі говорили комплементарні речі, в тому числі, коли доповідав свою концепцію пан Кузьмін. А результати... подивимося на них через тиждень-два! Але відразу ми все не розповімо», - резюмував Рабінович.

У свою чергу народний депутат, глава політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук не виключив, що зустріч депутатів в парламентському вимірі «нормандського формату« може відбутися вже в квітні-травні цього року.

«Ми сьогодні створили робочу групу за погодженням з нашими колегами, з керівництвом Російської Держдуми, яка буде планувати таку зустріч. Більш того, можливість такої зустрічі проговорювалася на зустрічі і в Берліні, і в Парижі. Депутати, які брали участь в цих дискусіях міжпарламентського діалогу, згодні на те, щоб таку зустріч провести», - сказав він.

Політик підкреслив, що дата і місце цієї зустрічі будуть визначені найближчим часом.

«Ми найближчим часом визначимо місце і дату. Я думаю, що це буде десь квітень-травень місяць. Принаймні, тягнути ми з цим не будемо, тому що ми реально хочемо вплинути на процеси, які можуть привести до миру в Україні», - додав Віктор Медведчук.

Нагадаємо, представляючи у липні у Страсбурзі свій «план врегулювання» на Донбасі, народний депутат від фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук, який є кумом російського президента Володимира Путіна, практично повторив слова Путіна про мирні переговори. За словами політика, мир на Сході України встановити «можна тільки в результаті... прямого діалогу... Києва з Донецьком, з Луганськом і з Москвою». Медведчук також заявив, що його партія пропонує «надати автономію Донбасу, і автономію в складі України».

Читайте також: