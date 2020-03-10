Юристи, які засвітилися у рейдерстві підприємства на Київщині, профінансували «Слугу народу» на 5 мільйонів



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Олексій Оленченко працював у юридичній компанії «Сольський, Процик та партнери»

Кореспонденти з’ясували, що раніше Оленченко працював у юридичній компанії, одним із засновників якої був нардеп від «Слуги народу» Микола Сольський

Пов’язаний з бізнес-групою ексочільника Офісу президента Андрія Богдана та нардепа від «Слуги народу» Миколи Сольського юрист Олексій Оленченко засвітився в історії з рейдерством агрокооперативу в Київській області.

Про це йдеться в сюжеті «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Журналісти розповіли, що 10 квітня 2019 року у агрокооперативу «Новоселицький» змінилося керівництво. Новою директоркою стала Наталія Войтенко. Обрали її нібито на загальних зборах, участь у яких чомусь прийняли раніше звільнені працівники підприємства, які не могли ухвалювати подібних рішень. В рекордні строки – протягом години після закінчення зборів – їх протокол нібито посвідчила нотаріус, що знаходиться в Києві, а зміни в держреєстр внесла реєстраторка Уляна Товкайло, що за документами знаходиться в місті Ірпінь.

Наталія Войтенко

ЗМІ повідомляють, що остання, ймовірно, є «чорним реєстратором», бо фігурує в декількох справах про незаконну перереєстрацію майна і не веде фактичної діяльності за вказаною адресою. Більше того, на момент внесення інформації про нову керівницю «Новоселицького» в реєстр, Товкайло взагалі не перебувала на території України.

Після внесення змін до державного реєстру землі кооперативу, зерносклади та техніку взяли під контроль невідомі люди у військовій формі без розпізнавальних знаків. Також нова керівниця Наталія Войтенко отримала доступ до рахунків СВК «Новоселицький», на яких зберігалося понад 11 мільйонів гривень. Згодом майже половина цих коштів пішла на нібито купівлю 1 400 тонн цементу. Ймовірно, нова керівниця їх просто вивела, бо цемент купували у компаній, що раніше фігурували у судових справах про конвертаційні центри, через які відмивалися гроші.

За місяць до проведення зборів, де обирали Войтенко, було зареєстровано компанію-клон кооперативу – ТОВ «СВК Новоселицький». Її засновником було записано київського юриста Олексія Оленченка, який до цього до підприємства не мав жодного стосунку. Він же з невідомих причин був присутній і на самих зборах. Чоловік участі в голосуванні не приймав, але спостерігав за процесом.

Кореспонденти з’ясували, що раніше Олексій Оленченко працював у юридичній компанії «Сольський, Процик та партнери», одним із засновників якої на той момент був нинішній народний депутат від партії «Слуга народу» Микола Сольський. Він же є одним із бенефіціарів бізнес-групи «Український Аграрний Холдинг», де до 2018 року серед засновників фігурував колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан. Оленченко дотичний до цієї групи і напряму – раніше був директором двох компаній, які формально входять до неї – ТОВ «Малодівицьке ХПП» та ТОВ «Украгрохолд».

Також Оленченко очолює ТОВ «Дніпровська молочна компанія», яке раніше фігурувало у розслідуванні телепрограми «Наші гроші» про те як Андрій Богдан та його бізнес-партнери Ігор Пукшин та Олександр Баулін допомогли «Світловодському маслосиркомбінату» не розрахуватися по багатомільйонному кредиту перед банком «Фінанси та Кредит».

Народний депутат Микола Сольський у коментарі журналістам Bihus.Info заявив, що не пригадує Олексія Оленченка. Знайти самого Оленченка журналістам не вдалося.

Окрім цього, в історії з рейдерством засвітилося ще троє юристів – Юрій Козак, Андрій Рубашка та Сергій Матієвський. Після зміни керівництва кооперативу всі троє отримали від нової директорки довіреності на представництво компанії.

Цікаво, що на початку 2019 року – приблизно тоді ж, коли і відбувалося захоплення «Новоселицького», кожен з них пожертвував партії «Слуга народу» по близько 1,67 мільйону гривень. Стільки ж партії перерахував і Олексій Оленченко.