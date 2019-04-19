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    Одну з найбільших в Європі сонячних електростанцій відкрили на Дніпропетровщині

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    <span>Об&rsquo;єкт зеленої енергетики звели коштом українського та китайського інвесторів</span> - Одну з найбільших в Європі сонячних електростанцій відкрили на Дніпропетровщині
    Об’єкт зеленої енергетики звели коштом українського та китайського інвесторів

    Встановлено 750 тисяч панелей, які здатні забезпечити електрикою два середніх українських міста

    На Дніпропетровщині біля села Старозаводське Нікопольського району відкрили найбільшу сонячну електростанцію України, яка увійшла до трійки найбільших в Європі.

    Про це голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов повідомив у Facebook.

    «Масштаби та цифри вражають. Встановлено 750 тисяч панелей, які здатні забезпечити електрикою два середніх українських міста. 216 млн євро інвестицій, з яких 46 було витрачено на українському ринку.

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    Робота електростанції забезпечить місцевій громаді щороку 20 млн грн в якості сплати за землю та 30 додаткових робочих місць», - написав Пригунов.

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    Одну з найбільших в Європі сонячних електростанцій відкрили на Дніпропетровщині
    Одну з найбільших в Європі сонячних електростанцій відкрили на Дніпропетровщині
    Одну з найбільших в Європі сонячних електростанцій відкрили на Дніпропетровщині
    Одну з найбільших в Європі сонячних електростанцій відкрили на Дніпропетровщині

    За його словами, введення в дію цієї сонячної електростанції дозволяє вимкнути один енергоблок вугільної електростанції такої потужності як Придніпровська ТЕЦ або Криворізька.

    Цей об’єкт зеленої енергетики звели коштом українського та китайського інвесторів.
    Загалом на Дніпропетровщині — вже 39 сонячних електростанцій.

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    екологія енергетика інвестиції Китай бізнес ТЕЦ Україна Дніпропетровщина
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