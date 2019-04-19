Одну з найбільших в Європі сонячних електростанцій відкрили на Дніпропетровщині
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Встановлено 750 тисяч панелей, які здатні забезпечити електрикою два середніх українських міста
На Дніпропетровщині біля села Старозаводське Нікопольського району відкрили найбільшу сонячну електростанцію України, яка увійшла до трійки найбільших в Європі.
Про це голова Дніпропетровської обласної ради Гліб Пригунов повідомив у Facebook.
«Масштаби та цифри вражають. Встановлено 750 тисяч панелей, які здатні забезпечити електрикою два середніх українських міста. 216 млн євро інвестицій, з яких 46 було витрачено на українському ринку.
Робота електростанції забезпечить місцевій громаді щороку 20 млн грн в якості сплати за землю та 30 додаткових робочих місць», - написав Пригунов.
За його словами, введення в дію цієї сонячної електростанції дозволяє вимкнути один енергоблок вугільної електростанції такої потужності як Придніпровська ТЕЦ або Криворізька.
Цей об’єкт зеленої енергетики звели коштом українського та китайського інвесторів.
Загалом на Дніпропетровщині — вже 39 сонячних електростанцій.