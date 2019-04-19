Установка устаткування виробництва Sany на державних шахтах дозволить підвищити енергонезалежність країни, - глава Донецької ОДА



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: прес-служба ТОВ «Сані Україна»

За словами Куця, китайська техніка перевершує вітчизняні та інші аналоги за характеристиками ціни і якості

Модернізація вугільної галузі завдяки установці нового гірничо-шахтного устаткування виробництва Sany Heavy Equipment дозволить підвищити енергонезалежність країни, а самим шахтам вийти на підвищення рентабельності. Про це в ході презентації техніки на території шахти в п'ятницю, 19 квітня заявив глава Донецької облдержадміністрації Олександр Куць, повідомляє прес-служба ТОВ «Сані Україна», офіційного дилера Sany Heavy Equipment.

В рамках договорів, укладених з ДП «Мірноградуголь», ТОВ «Сані Україна» поставило на шахту «Капітальна» гирлове обладнання потужністю понад 3 тис. тонн вугілля на добу. Загальна вартість обладнання становила 140 млн грн.

«Це перше капітальне вкладення на придбання нового обладнання та запуск нової лави, яке дозволяє розвивати шахту. Ми сподіваємося, що не останнє. Зараз ми працюємо ще над чотирма лавами. Це дасть можливість додатково видобувати від 1,5 до 2 тис. тонн вугілля на добу. Це дозволить шахті самостійно виплачувати заробітну плату і вийти на рентабельність», - зазначив глава області.

«Це вугілля дозволить нам перейти на енергонезалежність від інших постачальників, у тому числі від Росії, наситити наші ТЕС якісним вугіллям», - додав він.

За словами Куця, китайська техніка перевершує вітчизняні та інші аналоги за характеристиками ціни і якості.

«Якби не було позитивної динаміки використання такого обладнання (на шахті» Краснолиманська», - ред.), я думаю ми б не пішли на його закупівлю. Воно показало себе як якісне, надійне, енергоефективне», - сказав він.

Генеральний директор Sany Heavy Equipment Чжан Чжіхонь підкреслив, що на сьогодні на території України працює вже майже 30 одиниць прохідницьких комбайнів, два очисних комплекси і 150 штук механічних секцій кріплення виробництва китайського виробника.

«На ТОВ «Краснолиманська» наша техніка вже дозволила вийти на видобуток на рівні 8 тис. тонн вугілля на добу. У найближчі місяці будуть здійснені поставки ще двох комплексів на держшахти, що дозволить нарощувати видобуток на території України і сприяти розвитку економіки України», - підкреслив він.

«Шахта «Капітальна» на сьогоднішній день видобуває в середньому близько 1,4 тис. тонн вугілля на добу. Після масштабного оновлення обладнання за рахунок техніки нового покоління, видобуток буде збільшено як мінімум в 2,5 рази, що істотно поліпшить економічні показники підприємства. В цілому ж модернізація обладнання на державних шахтах дозволить наростити видобуток протягом двох років у три-п’ять разів», - зазначив директор ТОВ «Сані Україна» Андрій Крикун.

До кінця 2019 року «Сані Україна» планує поставити на шахти ДП «Мірноградуголь» ще чотири прохідницькі комбайни. Кожен комбайн щодоби забезпечить по 10-15 метрів підготовки очисних вибоїв. Загальна вартість цього обладнання - близько 100 млн грн., повідомляє прес-служба компанії.

За словами Крикуна, очисні комбайни здатні добути до 1,5 млн тонн вугілля без капітального ремонту, що удвічі більше за вітчизняні аналоги.

Поставлений на шахту «Капітальна» очисний комбайн MG210 має продуктивність до 12 тонн за хвилину, що робить його найпродуктивнішим у класі з використовуваних на території України. Цей показник удвічі вищий за показники очисних комбайнів вітчизняного виробництва. Скребковий конвеєр SGZ630 володіє ресурсом до 3 млн тонн, що також робить його кращим у класі на території України, йдеться в повідомленні прес-служби.

ТОВ «Сані Україна» планує здійснити поставки нового обладнання на ДП «Селідоввугілля», ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1», ДП «Шахта ім. М. Сургая», ПАТ «Лисичанськвугілля».