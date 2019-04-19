Порошенко закликав не допустити проросійського реваншу: У наступні 5 років Путіна чекає гучний провал в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Петро Порошенко на акції «Захисти Україну!» на Майдані Незалежності, 19 квітня 2019 року

За попередні п’ять років президент Росії не зміг добитися жодної із поставлених ним цілей щодо України - нагадав президент

Президент України Петро Порошенко наголошує, що у разі його перемоги на президентських виборах плани російського президента Володимира Путіна в Україні проваляться.

Про це сказав президент під час виступу перед учасниками акції «Захисти Україну».

«За попередні п’ять років президент Росії не зміг добитися жодної із поставлених ним цілей щодо України. Це те, чим ми всі маємо пишатися. Бо це ми з вами зупинили Путіна і в агресії на сході нашої держави і в спробі підірвати Україну зсередини. Ми з вами народ-переможець, який вистояв у боротьбі проти ворога, який має набагато сильнішу армію і набагато більше мотивовану», - зазначив він.

«І незважаючи на те, що Путін має набагато більший військовий бюджет і Росія значно краще забезпечена ресурсами я гарантую, якщо мене оберуть 21 квітня – в наступні п’ять років Путіна чекає гучний провал тут в Україні. А ми з вами, дорогі друзі, дорога наша команда, пройдемо точку неповернення. І ніхто і ніколи більше не буде бачити Україну в російських обіймах, а ми увійдемо в Європейський союз», - заявив Петро Порошенко.

За його словами, питання національної безпеки зараз для нас важливі як ніколи.

«Щоб протистояти російському сценарію, потрібні політична воля – раз. Тверді ідеологічні принципи – два. Дипломатичний фах – три. Досвід верховного головнокомандувача – чотири», - підкреслив він.

Глава держави додав: «Чим слабший президент України, тим сильніший президент Росії, тим більше можливостей у Путіна реалізувати свої плани щодо України».

«Кожен має пам’ятати. Головне для кожного українця не втратити країну. Так, це дуже важливо, якою буде Україна. Але головне, щоб вона була, і головне, щоб вона була Україною», - зазначив Петро Порошенко та додав, що із заяв його опонента і з презентації його команди все чіткіше промальовується образ Малоросії.

«Сьогодні нашій з вами Україні загрожує реванш, який може відкинути всю державу в минуле. Нам пропонують політичні та соціальні експерименти. Щоб українці були як заворожені телевізійними шоу, відмовилися від ідей свободи, гідності та європейського майбутнього, за яке люди гинули тут, на цьому святому для кожного українця місці рівно п’ять років тому. Щоб зруйнували здобутки минулих років, які зміцнили Україну, зміцнили нашу незалежність, створили потужний духовний фундамент нашої держави. І щоб змарнували усі жертви», - зазначив глава держави.

Він зауважив, що дуже насторожують слова підтримки на адресу кандидата в президенти України Володимира Зеленського, які зараз постійно лунають з Москви.

«Як від наших емігрантів на кшталт Азарова та інших колишніх регіоналів. Так і від Жириновського, Зюганова, від російських пропагандистських каналів. Оце і є той геополітичний вимір реваншу: зупинити Україну на її шляху до Європи і повернути нашу державу і наш народ в імперське стійло», - сказав Петро Порошенко.

Водночас Петро Порошенко сказав: «Дуже важливо, щоб нас правильно розуміли. Ми поважаємо вибір інших. І ми жодним чином не вважаємо нашого опонента агентом Кремля. Категорично ні».

«Але ми твердо переконані, що Путін мріє про слабкого, непідготовленого президента-новачка, що дозволить Кремлю взяти Україну під контроль. Путін мріє про хаос і нестабільність після президентських виборів. Путін мріє про формування такої більшості у новій Верховній Раді, яка дасть по гальмах на нашому шляху до Європейського союзу та НАТО. Ми точно не дозволимо йому це зробити. Це в той час, коли нам, навпаки, треба щосили газувати. Бо так диктують наші національні інтереси», - сказав Петро Порошенко.

Глава держави подякував кожному, хто прийшов на майдан Незалежності: «Для мене надзвичайно важливо бачити нашу єдність. Для мене надзвичайно важливо, що тут в столиці України з різних куточків нашої держави у такий важливий момент нашої історії ми показали, що ми боремося і ми перемагаємо».

Президент нагадав, що лише два дні відділяють нас від вирішального голосування 21 квітня: «Це не вибір між Зе і Порошенком, як комусь здається. Ми з вами точно знаємо справжню ставку на цих виборах. Чи продовжить Україна шлях до Європейського союзу та НАТО? Чи все буде спущено на гальмах? Бо це те, що замало декларувати. Це те, у що треба вірити і над чим кожного дня працювати всією нашою командою, всією Україною».

Він підкреслив, що на цих виборах потрібно також дати відповідь на запитання чи допустять українці реванш; чи здатні ми протистояти спробам Кремля знову підкорити Україну і зробити її якщо не частиною, то сателітом імперії.

«Ми можемо дуже швидко просунутися до вільної Європи, але ще швидше – відкотитися під імперську Росію», - сказав президент.

Після акції «Захисти Україну» на Майдані Незалежності розпочався марш «Захисти Україну!».

Нагадаємо, 19 квітня о 19:00 кандидати у президенти шоумен Володимир Зеленський і чинний голова держави Петро Порошенко мають провести неофіційні дебати на НСК «Олімпійський».

Понад 20 закордонних каналів будуть транслювати сьогоднішні дебати.

Потім дебати за законом мають відбутися у телестудії Суспільного мовника. Центральна виборча комісія змінила час початку проведення дебатів кандидатів на пост президента України з 20-ї на 21-у годину.

UA:Перший буде транслювати дебати з НСК «Олімпійський» та зі студії.

Читайте також: