Офіс генпрокурора порушив кримінальну справу щодо «слуги» Дубінського

Про це заявили у громадській організації Центр протидії корупції.

Зокрема, за даними організації, кримінальне провадження відкрили за ст. 212 (Ухилення від сплати податків) та ст. 209 Кримінального кодексу (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Раніше у ЦПК повідомляли, що Печерський районний суд Києва зобов'язав генеральну прокурорку України Ірину Венедіктову відкрити кримінальні провадження щодо Олександра Дубінського щодо ймовірного вчинення державної зради та про ймовірну брехню в декларації (за вже скасованою статтею), відмивання коштів і ухилення від сплати податків.

За даними «Наших грошей», Дубінський, його дружина і його мати володіють 24 квартирами загальною площею 2000 квадратних метрів, земельними ділянками площею 70 соток та 17 автомобілями. Загальна вартість майна складає 2,5 мільйони доларів.

У жовтні 2020 року у ЦПК повідомляли, що Дубінський не вказав в декларації за 2019 рік про свої права власності на словацьку компанію DubPro S.r.o, коли був її єдиним акціонером.

Напередодні Дубінський вимагав терміново зібрати «слуг» через санкції США.

Як повідомлялося, 11 січня США ввели санкції проти низки громадян, зокрема і Дубінського, та засобів масової інформації України через втручання у вибори американського президента.

У вересні 2020 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти народного депутата Верховної Ради Андрія Деркача, який публікував плівки нібито з голосами Порошенка і Байдена.

За даними Вашингтона, Деркач підтримує тісні зв’язки з російською розвідкою та вже понад десять років служить активним російським агентом.

У розпал президентських перегонів у США нардеп Андрій Деркач оприлюднив записи, на яких, як він стверджує, нібито записані переговори п’ятого президента Петра Порошенка з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом, а також з президентом РФ Володимиром Путіним.

Пізніше Дубінський і Деркач на спільній пресконференції заявили про необхідність розслідування нібито корупції Джо Байдена. Вони ініціювали створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо «плівок Деркача».

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