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    Думки вголос

    «Слуги», захищаючи Дубінського, хочуть поставити під удар відносини України з США?

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    11 січня США ввели санкції проти низки громадян, зокрема і Дубінського, через втручання у вибори президента США - «Слуги», захищаючи Дубінського, хочуть поставити під удар відносини України з США?
    11 січня США ввели санкції проти низки громадян, зокрема і Дубінського, через втручання у вибори президента США

    Проблема Дубінського «сама по собі якось не розсмокчеться»

    Мовою оригіналу

    США передали Сухопутным войскам Украины более ста единиц военной техники: 20 новых военных автомобилей Humvee и 84 лодки для Военно-морских сил. Это было сделано «в рамках Инициативы содействия безопасности Украины». Кстати, это просходит в то время, как Германия создает новые сценарии для достройски вместе с Россией газопровода «Северный поток-2». Думаю, ни у кого нет сомнений, что в нынешней ситуации с вооруженной агрессией РФ именно США были и остаются нашим ключевым и самым активным союзником. С перспективами расширения и укрепления этих отношений.

    В этой ситуации самая большая ошибка президента, руководства фракции и партии «Слуга народа» – игнорировать проблему с введением санкций США против нардепа и одного из влиятельных номенклатурщиков президентской партии Александра Дубинского. Дорогие друзья, вы с защитой «своего» хотите поставить под удар наши отношения с ключевым союзником? Серьезно, это равноценные величины? Сто единиц американской техники для украинской армии от США уже передали. И это не финал сотрудничества. Дубинский при всей своей активности пользы вооруженным силам Украины принес несколько меньше.

    Я понимаю, что к депутату вы привыкли и полюбили его, но в приоритете все-таки должны быть интересы государства. И если вы думаете, что можно помолчать в тряпочку и проблема «сама по себе как-то рассосется», то очень ошибаетесь.

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія США санкції сепаратизм партія Слуга народу Олександр Дубінський
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