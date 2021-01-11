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    США ввели санкції проти «слуги народу» Дубінського та соратників Деркача

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    У вересні 2020 року США запровадили персональні санкції проти трьох громадян Росії і громадянина України, народного депутата Андрія Деркача за втручання у виборчий процес - США ввели санкції проти «слуги народу» Дубінського та соратників Деркача
    У вересні 2020 року США запровадили персональні санкції проти трьох громадян Росії і громадянина України, народного депутата Андрія Деркача за втручання у виборчий процес

    Особи і компанії, стосовно яких запроваджено санкції, були частиною російської мережі зовнішнього впливу, пов’язаної з нардепом Андрієм Деркачем, – Мінфін США

    Міністерство фінансів США ввело санкції проти семи громадян України та чотирьох українських інформаційних ресурсів за втручання в американські вибори.

    Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті Мінфіну, до санаційного списку увійшли:

    • Олександр Дубінський ─ народний депутат від президентської партії «Слуга народу»
    • Дмитро Ковальчук ─ помічник народного депутата Андрія Деркача, проти якого вже запроваджено санкції
    • Костянтин Кулик ─ колишній прокурор, причетний до публікації так званих «плівок Деркача»
    • Олександр Онищенко ─ колишній нардеп-утікач, який перебуває під слідством
    • Антон Симоненко ─ пов’язаний з нардепом Деркачем
    • Андрій Теліженко
    • Петро Журавель ─ пов'язаний з нардепом Деркачем
    • ТОВ Ера-Медіа
    • Інформаційне агентство Only News
    • Сайт NabuLeaks ─ nabu-leaks.com
    • ТОВ Скептик / Бегемот Медіа

    У Мінфіні пояснили, що зазначені особи і компанії були частиною російської мережі зовнішнього впливу, пов’язаної з нардепом Андрієм Деркачем.

    «Російська кампанія з дезінформації, спрямована проти американських громадян, це загроза нашій демократії. США продовжать агресивно захищати цілісність наших виборчих систем та виборчого процесу», ─ заявив міністр фінансів Стівен Мнучін.

    За даними Вашингтона, Деркач і його соратники з 2019 року використали американські ЗМІ, соцмережі і впливових американців для поширення необґрунтованих тверджень і таких, що вводять в оману, про те, що нинішні і колишні офіційні особи США причетні до корупції, відмивання грошей і незаконного політичного впливу в Україні.

    У вересні 2020 року США запровадили персональні санкції проти трьох громадян Росії і громадянина України, народного депутата Андрія Деркача за втручання у виборчий процес.

    За даними Вашингтона, Деркач підтримує тісні зв’язки з російською розвідкою та вже понад десять років служить активним російським агентом.

    У розпал президентських перегонів у США нардеп Андрій Деркач оприлюднив записи, на яких, як він стверджує, нібито записані переговори п’ятого президента Петра Порошенка з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом, а також з президентом РФ Володимиром Путіним.

    Пізніше Дубінський і Деркач на спільній пресконференції заявили про необхідність розслідування нібито корупції Джо Байдена. Вони ініціювали створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді щодо «плівок Деркача».

    Теги: Мінфін ЗМІ США вибори санкції депутат партії розслідування Андрій Деркач Олександр Дубінський
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