«Мама любить санкції». Нардеп Дубінський став героєм курйозних фотожаб

«Пане Байден, сталася жахлива помилка», – на думку жартівників з мережі, саме так Дубінський має реагувати на санкції США щодо нього

США вчора, 11 січня, ввели санкції проти кількох громадян України. Одним з них став і народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський, який відразу перетворився на героя фотожаб. Зокрема, в соціальних мережах жартують з крилатої фрази нардепа «Мама любить швидкість», якою він намагався пояснити наявність у його родини великої кількості автомобілів.

Як повідомлялося, 11 січня США ввели санкції проти низки громадян, зокрема і Дубінського, та засобів масової інформації України через втручання у вибори американського президента.

В вересні 2020 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти народного депутата Верховної Ради Андрія Деркача, який публікував плівки нібито з голосами Порошенка і Байдена.