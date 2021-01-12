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    «Мама любить санкції». Нардеп Дубінський став героєм курйозних фотожаб

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    Олександр Дубінський потрапив до санкційних списків США - «Мама любить санкції». Нардеп Дубінський став героєм курйозних фотожаб
    Олександр Дубінський потрапив до санкційних списків США

    «Пане Байден, сталася жахлива помилка», – на думку жартівників з мережі, саме так Дубінський має реагувати на санкції США щодо нього

    США вчора, 11 січня, ввели санкції проти кількох громадян України. Одним з них став і народний депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський, який відразу перетворився на героя фотожаб. Зокрема, в соціальних мережах жартують з крилатої фрази нардепа «Мама любить швидкість», якою він намагався пояснити наявність у його родини великої кількості автомобілів.

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    «Мама любить санкції». Нардеп Дубінський став героєм курйозних фотожаб
    «Мама любить санкції». Нардеп Дубінський став героєм курйозних фотожаб
    «Мама любить санкції». Нардеп Дубінський став героєм курйозних фотожаб
    «Мама любить санкції». Нардеп Дубінський став героєм курйозних фотожаб
    «Мама любить санкції». Нардеп Дубінський став героєм курйозних фотожаб
    «Мама любить санкції». Нардеп Дубінський став героєм курйозних фотожаб
    «Мама любить санкції». Нардеп Дубінський став героєм курйозних фотожаб
    «Мама любить санкції». Нардеп Дубінський став героєм курйозних фотожаб
    «Мама любить санкції». Нардеп Дубінський став героєм курйозних фотожаб
    «Мама любить санкції». Нардеп Дубінський став героєм курйозних фотожаб
    «Мама любить санкції». Нардеп Дубінський став героєм курйозних фотожаб
    «Мама любить санкції». Нардеп Дубінський став героєм курйозних фотожаб
    «Мама любить санкції». Нардеп Дубінський став героєм курйозних фотожаб
    «Мама любить санкції». Нардеп Дубінський став героєм курйозних фотожаб
    «Мама любить санкції». Нардеп Дубінський став героєм курйозних фотожаб
    «Мама любить санкції». Нардеп Дубінський став героєм курйозних фотожаб
    «Мама любить санкції». Нардеп Дубінський став героєм курйозних фотожаб

    Як повідомлялося, 11 січня США ввели санкції проти низки громадян, зокрема і Дубінського, та засобів масової інформації України через втручання у вибори американського президента.

    В вересні 2020 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти народного депутата Верховної Ради Андрія Деркача, який публікував плівки нібито з голосами Порошенка і Байдена.

    Теги: Росія США санкції партія Слуга народу Олександр Дубінський
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