Оголошений рейтинг переможців конкурсу до антикорсуду



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Наступним етапом конкурсу стануть співбесіди Вищої ради правосуддя із кандидатами

Раніше міжнародні експерти заветували 40% кандидатів через сумніви у їхній доброчесності чи професійності

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) 6 березня оголосила 39 переможців серед кандидатів до Вищого антикорупційного суду (ВАС). Серед них - 22 судді, 13 адвокатів та 4 науковців. 27 із них працюватимуть суддями Вищого антикорупційного суду, 12 - суддями апеляційної палати.

Як повідомляє Центр протидії корупції, до списку переможців потрапило 8 кандидатів з переліку тих, кого громадські організації вважають негідними посади антикорупційного суду - Маслов, Біцюк, Воронько, Білоус, Мойсак, Олійник, Чорна та Цікало.

Проте 3 із цих кандидатів (Чорна, Воронько та Білоус) розглядали міжнародні експерти та вирішили, що питання щодо їхньої доброчесності зняті.

«Відсутність очевидно недоброчесних кандидатів серед переможців конкурсу до антикорупційного суду - це результат роботи Громадської ради міжнародних експертів», - зазначає експертка Центру протидії корупції Анастасія Красносільська.

Раніше міжнародні експерти заветували 40% кандидатів через сумніви у їхній доброчесності чи професійності.

«Натомість, у конкурсі до Верховного Суду, який проводили без участі міжнародних експертів, ВККС подолала або проігнорувала майже 54% висновків громадськості щодо недоброчесності кандидатів. ВККС показала неспроможність якісно добирати суддів навіть після того, як міжнародні експерти продемонстрували європейський стандарт роботи суддів», - додає Красносільська.

Однак серед переможців конкурсу до ВАС, як зазначається, буде кандидат із сумнівними зв’язками син екс-голови поліції Львівської області Володимир Цікало. Заблокувати цього кандидата - завдання Вищої ради правосуддя (ВРП), яка відповідно до закону, може відмовити в призначенні на посаду судді, якщо таке призначення негативно вплине на довіру до судової влади.

Наступним етапом конкурсу стануть співбесіди ВРП із кандидатами. Після цього ВРП внесе подання президенту для призначення суддів на посади.

Президент не має права відмовити у призначенні суддів та має зробити таке призначення протягом 30 днів після отримання подання ВРП.

Очікується, що президент призначить антикорупційних суддів до кінця березня, а суд має запрацювати вже до початку червня.

Для забезпечення незалежності Вищого антикорупційного суду необхідно також обрати голову апарату та працівників апарату суду. Наразі тимчасовим головою апарату цього суду призначений Олексій Жуков — екс-прокурор ГПУ, пов’язаний із заступницею голови Державного бюро розслідувань Ольгою Варченко.

«Вища рада правосуддя досі не оголосила конкурс на постійну посаду голови апарату суду. Залишається ризик переведення Жукова на посаду постійного голови апарату антикорупційного суду без жодного конкурсу», - зауважили в ЦПК.