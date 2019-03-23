Оголошено переможців музичної премії Yuna-2019
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Співачка Maruv перемогла у чотирьох номінаціях
У п’ятницю ввечері, 22 березня, в столичному «Палаці Спорту» пройшла церемонія нагородження Yuna-2019.
Уже восьмий раз українські зірки поборолися за престижну премію і представили свої музичні роботи. У кожній номінації було по п'ять претендентів на перемогу.
Список переможців Yuna-2019:«Краща пісня»: «Плакала» - Kazka
«Краща виконавиця»: Джамала
«Кращий виконавець»: Monatik
«Кращий відеокліп»: «Глибоко» - Monatik і Надя Дорофєєва
«Краща рок-група»: The Hardkiss
«Відкриття року»: Maruv
«Кращий альбом»: «Залізна ластівка» - Тhe Hardkiss
«Кращий естрадний хіт»: «Тримай» - NK
«Краща поп-група»: Kazka
«Кращий дует»: Drunk Groove - Maruv і Boosin
«Кращий менеджмент артиста»: Nikitin Talent Group Mamamusic - Kazka
«Кращий електронний хіт»: Drunk Groove - Maruv і Boosin
«Кращий хіп-хоп хіт»: Bitanga - Alina Pash
«Краща пісня іноземною мовою»: Drunk Groove - Maruv і Boosin
«Краще концертне шоу»: Шоу «Залізна ластівка» (The Hardkiss)
«За внесок у музичну індустрію» - «Бумбокс»
Нагадаємо, переможцем Національного відбору на цьогорічне «Євробачення» стала співачка Maruv, якій Суспільний мовник, як і робить це щороку, запропонував укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі. Однак після проведених перемовин Maruv відмовилася підписувати договір.
Гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в «Євробаченні-2019».