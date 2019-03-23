Оголошено переможців музичної премії Yuna-2019



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У кожній номінації було по п'ять претендентів на перемогу

Співачка Maruv перемогла у чотирьох номінаціях

У п’ятницю ввечері, 22 березня, в столичному «Палаці Спорту» пройшла церемонія нагородження Yuna-2019.

Уже восьмий раз українські зірки поборолися за престижну премію і представили свої музичні роботи. У кожній номінації було по п'ять претендентів на перемогу.

Список переможців Yuna-2019:

«Краща виконавиця»: Джамала

«Кращий виконавець»: Monatik

«Кращий відеокліп»: «Глибоко» - Monatik і Надя Дорофєєва

«Краща рок-група»: The Hardkiss

«Відкриття року»: Maruv

«Кращий альбом»: «Залізна ластівка» - Тhe Hardkiss

«Кращий естрадний хіт»: «Тримай» - NK

«Краща поп-група»: Kazka

«Кращий дует»: Drunk Groove - Maruv і Boosin

«Кращий менеджмент артиста»: Nikitin Talent Group Mamamusic - Kazka

«Кращий електронний хіт»: Drunk Groove - Maruv і Boosin

«Кращий хіп-хоп хіт»: Bitanga - Alina Pash

«Краща пісня іноземною мовою»: Drunk Groove - Maruv і Boosin

«Краще концертне шоу»: Шоу «Залізна ластівка» (The Hardkiss)

«За внесок у музичну індустрію» - «Бумбокс»

Нагадаємо, переможцем Національного відбору на цьогорічне «Євробачення» стала співачка Maruv, якій Суспільний мовник, як і робить це щороку, запропонував укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі. Однак після проведених перемовин Maruv відмовилася підписувати договір.

Гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в «Євробаченні-2019».