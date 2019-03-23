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    Оголошено переможців музичної премії Yuna-2019

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    У кожній номінації було по п'ять претендентів на перемогу - Оголошено переможців музичної премії Yuna-2019
    У кожній номінації було по п'ять претендентів на перемогу

    Співачка Maruv перемогла у чотирьох номінаціях

    У п’ятницю ввечері, 22 березня, в столичному «Палаці Спорту» пройшла церемонія нагородження Yuna-2019.

    Уже восьмий раз українські зірки поборолися за престижну премію і представили свої музичні роботи. У кожній номінації було по п'ять претендентів на перемогу.

    Список переможців Yuna-2019:

    «Краща пісня»: «Плакала» - Kazka

    «Краща виконавиця»: Джамала

    «Кращий виконавець»: Monatik

    «Кращий відеокліп»: «Глибоко» - Monatik і Надя Дорофєєва

    «Краща рок-група»: The Hardkiss

    «Відкриття року»: Maruv

    «Кращий альбом»: «Залізна ластівка» - Тhe Hardkiss

    «Кращий естрадний хіт»: «Тримай» - NK

    «Краща поп-група»: Kazka

    «Кращий дует»: Drunk Groove - Maruv і Boosin

    «Кращий менеджмент артиста»: Nikitin Talent Group Mamamusic - Kazka

    «Кращий електронний хіт»: Drunk Groove - Maruv і Boosin

    «Кращий хіп-хоп хіт»: Bitanga - Alina Pash

    «Краща пісня іноземною мовою»: Drunk Groove - Maruv і Boosin

    «Краще концертне шоу»: Шоу «Залізна ластівка» (The Hardkiss)

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    Нагадаємо, переможцем Національного відбору на цьогорічне «Євробачення» стала співачка Maruv, якій Суспільний мовник, як і робить це щороку, запропонував укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі. Однак після проведених перемовин Maruv відмовилася підписувати договір.

    Гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в «Євробаченні-2019».

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