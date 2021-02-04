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    Оголошено пісню, яку Україна представить на «Євробаченні-2021»

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    Гурт&nbsp;Go_A представлятиме Україну на&nbsp;<span>&laquo;Євробаченні-2021&raquo;</span> - Оголошено пісню, яку Україна представить на «Євробаченні-2021»
    Гурт Go_A представлятиме Україну на «Євробаченні-2021»
    Фото: Суспільне

    На початку березня буде представлено конкурсну версію пісні «Шум» та новий відеокліп

    «Суспільне» оприлюднило рішення журі щодо пісні, яку гурт Go_A представить на пісенному конкурсі «Євробачення-2021» у Роттердамі. 

    На розгляд журі, до складу якого увійшли Джамала, Євген Філатов, Руслан Квінта, Ярослав Лодигін та Дмитро Хоркін, було представлено три нові композиції: «Рано», «Церковка» та «Шум». З трьох запропонованих гуртом пісень одноголосно обрали - «Шум». 

    В основу пісні покладено однойменну обрядову гру-веснянку. Пісня «Шум» в інтерпретації гурту Go_A - це сучасне переосмислення архаїчної гри з елементами давнього магічного обрядодійства. 

    На початку березня буде представлено конкурсну версію пісні «Шум» та новий відеокліп.

    Зазначимо, що згідно з правилами відбору, представник України на «Євробаченні-2021», гурт Go_A мав представити щонайменше дві пісні для відбору журі до 29 січня.

    Нагадаємо, гурт Go_A став переможцем на Національному відборі-2020. Через скасування пісенного конкурсу у 2020 році, гурт Go_A представлятиме Україну на «Євробаченні-2021» з новою піснею, як це було оголошено у березні 2020 року. 

    Цьогоріч 65-й пісенний конкурс «Євробачення» пройде у Роттердамі. Півфінали -  18 та 20 травня, фінал - 22 травня.

     Читайте також: Розкрита доля «Євробачення» у 2021 році: що буде з конкурсом

     

    Теги: Євробачення музика конкурс Україна
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