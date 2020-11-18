Євробачення 2021: нового жеребкування півфіналів не буде

У 2020 році міжнародний музичний конкурс не відбувся через епідеміологічну ситуацію в світі

Організатори Євробачення 2021 року вирішили залишити в силі результати жеребкування півфіналів, проведені до конкурсу 2020 року, який не відбувся через коронавірус. Нового жеребкування, що планувалося на січень 2021 року, не буде, йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Євробачення.

«Оскільки участь в конкурсі візьме все та ж 41 країна, чиї учасники повинні були співати в травні в Роттердамі, референтна група Євробачення вирішила не проводити нового жеребкування в січні. Це означає, що країни, яким в цьому році випало брати участь у першому та другому півфіналах, залишаться в тих же списках в Роттердамі в 2021 році», – зазначили організатори.

У референтній групі підкреслили, що прийняте рішення «має сенс» як для учасників, так і для глядачів, які купили квитки на півфінали за участю конкретних країн.

Відомо, що в першому півфіналі (18 травня 2021 року) братимуть участь виконавці з Німеччини, Італії, Нідерландів, Північної Македонії, Білорусі, Литви, Швеції, Словенії, Австралії, Ірландії, Росії, Норвегії, Кіпру, Хорватії, Азербайджану, Мальти, Ізраїлю, України, Румунії та Бельгії. У другому півфіналі (21 травня 2021 роки) на сцену вийдуть артисти з Франції, Іспанії, Великобританії, Австрії, Молдови, Польщі, Сан–Марино, Сербії, Ісландії, Чехії, Греції, Естонії, Данії, Болгарії, Швейцарії, Фінляндії, Вірменії, Латвії, Грузії, Португалії та Албанії.

Фінал музичного конкурсу Євробачення–2021 пройде 22 травня в Роттердамі в концертному залі Ahoy під колишнім гаслом.

Нагадаємо, що Євробачення-2020 мало відбутися в нідерландському місті Роттердам, але через пандемію коронавірусу шоу було скасовано.

У 2021 році організатори конкурсу планують провести три живих шоу для аудиторії приблизно в 180 мільйонів осіб. «Для досягнення цієї мети ми працюємо над розширеним протоколом, який дозволить гарантувати безпеку здоров'я співробітників, учасників, преси і гостей конкурсу настільки, скільки це можливо», - підкреслили в прес-службі.

Рішення про те, за яким саме варіантом проходитиме Євробачення (звичайний формат, з обмеженнями чи для окремих країн-учасниць в онлайн-форматі), приймуть на початку наступного року.

Нагадаємо, у вересні були представлені чотири сценарії проведення Євробачення-2021.

Дитяче Євробачення-2020 відбудеться дистанційно 29 листопада. Представником від України на Дитячому Євробаченні-2020 стане Олександр Балабанов із піснею «Відкривай».