Розкрита доля «Євробачення» у 2021 році: що буде з конкурсом

Конкурс відбудеться у травні в Роттердамі

Міжнародне вокальне змагання «Євробачення» відбудеться у 2021 році попри пандемію коронавірусу. Про долю музичного конкурсу розповів його коментатор, актор і комік Грем Нортон, передає BBC News.

Артист запевнив, що конкурс «безумовно відбудеться» цього року у звичному форматі, в рамках якого музиканти з різних країн будуть боротися за перше місце. При цьому організатори конкурсу допустили можливість використання записів виступів у разі, якщо конкурсанти не зможуть приїхати до Роттердаму (Нідерланди) або будуть змушені перебувати на карантині після прибуття туди. Для записаних номерів будуть визначені суворі правила.

Нортон також висловив сумнів у тому, що вокальне змагання «пройде на стадіоні з 20 тисячами глядачів».

У вересні 2020 го організатори «Євробачення» представили чотири сценарії проведення заходу у 2021 році, підкресливши, що формат конкурсу буде залежати від епідеміологічної ситуації у світі. Також вже відомі дати проведення змагання - його фінал запланований на 22 травня.

Також у листопаді організатори «Євробачення» оголосили нові правила проведення конкурсу.

Нагадаємо, що нового жеребкування півфіналів не буде. Організатори конкурсу вирішили залишити в силі результати жеребкування півфіналів, проведені до конкурсу 2020 року, який не відбувся через коронавірус.

Відомо, що в першому півфіналі (18 травня 2021 року) братимуть участь виконавці з Німеччини, Італії, Нідерландів, Північної Македонії, Білорусі, Литви, Швеції, Словенії, Австралії, Ірландії, Росії, Норвегії, Кіпру, Хорватії, Азербайджану, Мальти, Ізраїлю, України, Румунії та Бельгії. У другому півфіналі (21 травня 2021 роки) на сцену вийдуть артисти з Франції, Іспанії, Великобританії, Австрії, Молдови, Польщі, Сан–Марино, Сербії, Ісландії, Чехії, Греції, Естонії, Данії, Болгарії, Швейцарії, Фінляндії, Вірменії, Латвії, Грузії, Португалії та Албанії.

Нагадаємо, що «Євробачення-2020» мало відбутися в нідерландському місті Роттердам, але через пандемію коронавірусу шоу було скасовано.

У 2021 році організатори конкурсу планують провести три живих шоу для аудиторії приблизно в 180 мільйонів осіб. «Для досягнення цієї мети ми працюємо над розширеним протоколом, який дозволить гарантувати безпеку здоров'я співробітників, учасників, преси і гостей конкурсу настільки, скільки це можливо», - підкреслили в пресслужбі.