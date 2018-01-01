Окупаційна влада Криму роздає санаторії у власність регіонів РФ

Санаторії, які були передані у власність російським Башкортостану і Чечні, почнуть працювати в цьому сезоні

Окупаційна влада Криму зацікавлена у передачі кримських санаторіїв у власність регіонів Росії. Про це заявив 6 лютого призначений Кремлем «глава уряду» окупованого Криму Сергій Аксьонов. За його словами, така практика буде продовжена «з метою заповнення санаторіїв і вкладення в них коштів», оскільки зараз ці оздоровниці



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Після окупації Криму Росією санаторії пустують

Санаторії, які були передані у власність російським Башкортостану і Чечні, почнуть працювати в цьому сезоні

Окупаційна влада Криму зацікавлена у передачі кримських санаторіїв у власність регіонів Росії. Про це заявив 6 лютого призначений Кремлем «глава уряду» окупованого Криму Сергій Аксьонов.

За його словами, така практика буде продовжена «з метою заповнення санаторіїв і вкладення в них коштів», оскільки зараз ці оздоровниці простоюють і не приносять дохід Криму.

«Ми, по суті, утримуємо трудові колективи, ступінь замовлень щодо заповнюваності там дорівнює нулю. Так що для нас це теж вихід зі становища. Ми отримуємо оподатковувані об'єкти, що перебувають у державній власності Росії», – повідомив Аксьонов у Facebook.

Він додав, що кримські санаторії, які були передані у власність російським Башкортостану і Чечні, почнуть працювати в цьому сезоні.

Раніше кримські ЗМІ повідомляли, що російська Республіка Інгушетія має намір укласти угоду з Кримом про передачу їй в безоплатне користування дитячого табору «Піонер» в Євпаторії. За сезон «Піонер» може прийняти до 4 тисяч дітей у віці від 7 до 14 років.

У результаті взаємодії російського Міністерства майнових і земельних відносин Криму та кримського Держкомітету з державної реєстрації та кадастру в 2017 році було зареєстровано понад 100 прав власності об'єктів за Росією.

Джерело: Крим.Реалії