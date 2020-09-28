Окупанти блокують «Главком» та ще три десятки українських сайтів в Криму



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Перевірку доступності сайтів монітори провели за допомогою мереж дев'яти різних провайдерів у восьми кримських населених пунктах

Правозахисники проводили моніторинг наприкінці вересня

У Криму дев'ять провайдерів у восьми населених пунктах повністю блокують 25 українських сайтів і 1 соціальну мережу. Про це свідчать результати моніторингу Кримської правозахисної групи, що був проведений у вересні 2020 року.

Зазначається, що ці ж провайдери блокують сайти Меджлісу кримськотатарського народу, «Хізб ут-Тахрір», «Свідків Єгови» і Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Крім того, ще як мінімум три українські сайти в цих провайдерів доступні тільки частково.

«Станом на кінець вересня, ці провайдери не дають доступ мінімум до 30 сайтів, що вільно працюють на підконтрольній Україні території: Цензор.нет, QHA, Радио Хаят, След.нет, Информационное сопротивление, UAinfo, «5 канал», Blackseanews, «Апостроф», «Фокус», «Главком», «Главное», «Громадське радіо», Центр журналистских расследований, «Левый берег», «Подробности», Стрічка, ТонеТо, ТСН, «Депо», «Украинская правда», «РБК Украина», «Укринформ», «Зеркало недели», «Херсон Daily», а також сайти соціальної мережі Лінкедін», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, сайт 112 каналу і сайт Прокуратури АРК і Севастополя блокують по два провайдери з нижче наведеного списку, один провайдер не дає доступу до інформресурсу «Обозреватель».

Перевірку доступності сайтів монітори провели за допомогою мереж дев'яти різних провайдерів у восьми кримських населених пунктах: NeapolGroup (Білогірськ), SevStar (Севастополь), Мечта (Сімферополь), Боспортелеком (Керч), ЯлтаНет (Ялта), SkyLine (Красноперекопський район), Orange- Net (Бахчисарай), Керчьнет (Керч), Джанкой-онлайн (Джанкой).

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 4 липня 2019 року ухвалила рішення видати дозволи на тимчасове мовлення на окупованих частинах Донбасу та в анексованому Криму ЗМІ, у яких термін дії попередніх дозволів завершувався.

Як повідомлялося 5 квітня, в окупованому Криму блокують «Главком» та ще 19 українських сайтів.