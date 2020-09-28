Окупанти хочуть оголосити фейком спалах коронавірусу в «Артеку»



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Окупанти хочуть оголосити фейком спалах коронавірусу в «Артеку»

Співробітницю, яка розповіла про спалах коронавірусу хочуть посадити, зазначає російське видання

Російські слідчі в окупованому Криму почали опитувати педагогів і вожатих в Міжнародному дитячому центрі «Артек». Йдеться про спалах коронавірусу в таборі, повідомляє «Нова газета».

Педагоги артеківської школи в перших числах вересня почали хворіти коронавірусною пневмонією. Керівник міжнародного відділу «Артека» Ніна Лазарева, яка була налякана тим, що дирекція не вживає заходів, щоб захистити її і колег від інфекції, опублікувала в соцмережах відеоролик на цю тему. Рахунок хворим педагогам, говорила вона, скоро перевалить за другий десяток, при цьому в гуртожитку, де всі користуються загальними туалетами і душем, більше тижня чекає швидку вчитель з високою температурою. Але на наступний день після появи відео швидка відвезла з табору саму Лазареву.

Газеті розповідь Лазаревої підтвердили всі співробітники табору, з якими вдалося зв'язатися. Навчання в артеківській школі, говорили педагоги, вихователі та вожаті, йде повним ходом, дирекція не закриває табір на карантин, боячись «зірвати дерзавдання». Тобто прийняти менше контингенту (дітей), ніж сплатив бюджет. Керівництво «Артеку» в паблік ВКонтакте вивісило пост, де слова підлеглих спростовувало, а Лазареву звинувачувало в «поширенні завідомо неправдивої інформації в соцмережах» в помсту за звільнення. З цього ж поста чомусь виходило, що звільнення якраз не було.

Розголос, як розповіли «Новій газеті» вчителі, вихователі і вожаті «Артека», призвів до деяких змін в ситуації. По-перше, викладача біології з коронавірусом все-таки госпіталізували, як і інших хворих і «контактних». По-друге, в табір приїхали з перевіркою співробітники прокуратури і Росспоживнагляду. По-третє, за вихід з «чистої» зони табору (тієї, де збирають абсолютно точно не контактних, як впевнене керівництво) дирекція, за словами одного з вожатих, почала штрафувати.

Ніну Лазарєву, якій власне здоров'я чомусь виявилося дорожчим, ніж реноме начальства, тепер не просто звільнять. Управління СК по Криму розпочало в «Артеку» дослідчу перевірку з прицілом на порушення кримінальної справи. Лазаревій хочуть поставити статтю 207 КК РФ про публічне поширення завідомо неправдивої інформації. Їй може загрожувати покарання від штрафу в 300 тисяч рублів до трьох років колонії. якраз два тижні з моменту нібито одиничного контакту. Насправді, Ніна залишається в обсерваторі досі. Тому що все - і керівництво «Артека», і головний санлікар Криму і Севастополя, яка підписала постанову, - все прекрасно знають, як було насправді. А не в «завідомо неправдивої інформації».

Учитель біології, який фігурував в оповіданні Лазаревої, досі лікується в стаціонарі. «Нова» зв'язалася з ним - і в першій розмові він відкрито підтвердив слова сусідки, що стосувалися його безпосередньо: так - лежав з температурою тиждень, так - загальні туалет і душові. При цьому, додав біолог, він все-таки домовився з сусідами, якими предметами стане користуватися тільки він. Хоча, звичайно, колеги мали всі підстави боятися. Через десять хвилин після розмови біолог передзвонив і раптом зажадав не публікувати його імені і прізвища. Мовляв, роботу він втратити не боїться аніскільки, але так йому «порадив юрист». Виконуємо прохання хороброго вчителя біо