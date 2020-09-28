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    Думки вголос

    Якщо війни немає у в соцмережах, то війни немає

    • Рауль Чилачава

      Журналіст

    • Розсилка
    Якщо війни немає у в соцмережах, то війни немає

    Війна online

    Дивлюся онлайн-війну між Азербайджаном і Вірменією.

    З першого дня йде демонстрація ефективності збройних сил обох сторін. Зйомки з дронів, гарна якість картинки, публікація відео практично в реальному часі. Літають ракети, вибухають танки, горять БМП.

    Таке враження, що воюють просто якісь дві наддержави і зіткнення космодесантників – просто питання часу.

    Чому за 6 років війни – я тільки чую зведення, шо «сепаратисти гатили по нашим позиціям, а ми дали гідну Відсіч и знищили 100500 живої сили та техніки».

    Чому у нас немає публікацій відео, де видно, як снаряди і ракети «шахтарів» і «трактористів» порушують перемир'я?

    Чому немає публікацій відео, де відриває вежу російському танку?

    У сучасному світі, якщо війни немає на ютюбі і в соцмережах, то війни немає. Просто хтось в когось гатив, але це не точно.

    Джерело: блог Рауля Чилачави

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    війна інтернет соціальні мережі
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