Якщо війни немає у в соцмережах, то війни немає
Війна online
Дивлюся онлайн-війну між Азербайджаном і Вірменією.
З першого дня йде демонстрація ефективності збройних сил обох сторін. Зйомки з дронів, гарна якість картинки, публікація відео практично в реальному часі. Літають ракети, вибухають танки, горять БМП.
Таке враження, що воюють просто якісь дві наддержави і зіткнення космодесантників – просто питання часу.
Чому за 6 років війни – я тільки чую зведення, шо «сепаратисти гатили по нашим позиціям, а ми дали гідну Відсіч и знищили 100500 живої сили та техніки».
Чому у нас немає публікацій відео, де видно, як снаряди і ракети «шахтарів» і «трактористів» порушують перемир'я?
Чому немає публікацій відео, де відриває вежу російському танку?
У сучасному світі, якщо війни немає на ютюбі і в соцмережах, то війни немає. Просто хтось в когось гатив, але це не точно.
Джерело: блог Рауля Чилачави