Окупанти етапували до Криму 15 кримських татар для впізнання засекреченим свідком



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Після завершення слідчих експериментів всіх вивезуть назад в Ростов-на-Дону Фото: facebook.com/crimeansolidarity

По декому з фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» у Криму вже пройшли судові засідання щодо продовження арешту

Із Росії до анексованого Криму етапували п’ятнадцятьох кримських татар – фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір».

Про це повідомило об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням на адвокатів.

«На слідчих діях відбувається впізнання обвинувачених «другої сімферопольської групи» засекреченим свідком. По декому з фігурантів у Криму вже пройшли судові засідання щодо продовження арешту. По завершенню слідчих експериментів всіх вивезуть назад в Ростов-на-Дону», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в анексованому Криму масштабні обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Всього було затримано 23 людини. Їх підозрюють в участі та організації осередку забороненої в Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір». Обвинуваченими у цій справі є всього 25 кримських татар.

До слова, колишній український політв’язень Олег Сенцов заявив, що не визнає анексований Росією Крим та окуповані території Донбасу територією РФ.

Джерело: Радіо Свобода