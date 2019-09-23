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    Окупанти етапували до Криму 15 кримських татар для впізнання засекреченим свідком

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    Після завершення слідчих експериментів всіх вивезуть назад в Ростов-на-Дону - Окупанти етапували до Криму 15 кримських татар для впізнання засекреченим свідком
    Після завершення слідчих експериментів всіх вивезуть назад в Ростов-на-Дону
    Фото: facebook.com/crimeansolidarity

    По декому з фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» у Криму вже пройшли судові засідання щодо продовження арешту

    Із Росії до анексованого Криму етапували п’ятнадцятьох кримських татар – фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір».

    Про це повідомило об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням на адвокатів.

    «На слідчих діях відбувається впізнання обвинувачених «другої сімферопольської групи» засекреченим свідком. По декому з фігурантів у Криму вже пройшли судові засідання щодо продовження арешту. По завершенню слідчих експериментів всіх вивезуть назад в Ростов-на-Дону», – йдеться в повідомленні.

    Як відомо, співробітники ФСБ, МВС Росії і Росгвардії 27 березня провели в анексованому Криму масштабні обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Всього було затримано 23 людини. Їх підозрюють в участі та організації осередку забороненої в Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір». Обвинуваченими у цій справі є всього 25 кримських татар.

    До слова, колишній український політв’язень Олег Сенцов заявив, що не визнає анексований Росією Крим та окуповані території Донбасу територією РФ.

    Джерело: Радіо Свобода

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