Сенцов: ніколи не визнаю Крим та Донбас частиною Росії



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Олег Сенцов

За словами Сенцова, «Донбаські республіки є штучними сателітами РФ»

Колишній український політв’язень Олег Сенцов заявив, що не визнає анексований Росією Крим та окуповані території Донбасу територією РФ.

Про це Сенцов заявив в інтерв’ю «Громадському»

«Я ніколи не визнаю Крим частиною Росії. Це не обговорюється навіть. Те ж саме - Донбаські республіки є штучними сателітами РФ, теж, відповідно, це частина України, я ніколи не визнаю сепаратистських настроїв або бажання приєднатися до Росії. Ми одна країна, ці території нас відторгнули, і ми ніколи з цим не погодимося», - сказав колишній політв’язень.

Водночас, Сенцов додав, що «про все інше можна розмовляти».

Раніше Сенцов у своєму виступі на міжнародному форумі YES-2019 у Києві звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням щодо звільнення решти бранців Кремля, розповівши присутнім про пластикову банку із синьо-жовтою наліпкою, яка протягом п’яти років була з ним в російських тюрмах.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.