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    Новини

    Окупанти готують масштабний наступ на Донбасі: де чекати боїв

    Росія готує масштабний наступ на Донбасі: в ISW розповіли, де чекати боїв - Окупанти готують масштабний наступ на Донбасі: де чекати боїв
    Росія готує масштабний наступ на Донбасі: в ISW розповіли, де чекати боїв
    фото з відкритих джерел

    Аналітики повідомляють, що окупанти почали наступати за 8 км від Сіверська на Верхньокам'янське

    Російські окупанти, ймовірно, після «оперативної паузи« почнуть масштабний наступ уздовж лінії Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут. Однак немає ознак того, як скоро цей наступ почнеться і де саме буде зосереджено. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

    Аналітики повідомляють, що окупанти почали наступати за 8 км від Сіверська на Верхньокам'янське.

    У Генштабі раніше заявляли, що атаки ворога в цьому районі відбиті. Водночас російські найманці писали, що нібито встановили «оперативний контроль» у Сіверську.

    Інститут вивчення війни не зміг самостійно перевірити твердження РФ.

    Крім того, українська армія дала вогневу відповідь російським військовим, які штурмували населені пункти на південний схід від Бахмута. Бої велися в 20 км від міста.

    Армія РФ відновила наступальні операції на північний схід від Авдіївки, ймовірно, намагаючись обійти українські укріплення в цьому районі, пояснюють експерти.

    Разом з тим українські сили зупинили просування росіян в Кам'янці, приблизно в 6 км на північний схід від Авдіївки, після того, як раніше в той же день російські війська нібито частково домоглися успіху в цьому районі.

    Нагадаємо, Головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що найбільшу небезпеку для України зараз несуть ракетні удари окупантів.

    Теги: росія окупанти ЗСУ армія війна Україна окупація #stoprussia Валерій Залужний
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    Окупанти готують масштабний наступ на Донбасі: де чекати боїв